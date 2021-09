Nu er det afgjort: Carlsro stemmer ja til helhedsplan

Carlsro har talt, og resultatet af urafstemningen viser et overvældende ja til helhedsplanen. Foto: Brian Poulsen

carlsro Beboerne i Carlsro har stemt ja til den fremlagte helhedsplan. Langt størstedelen af stemmerne ved urafstemningen var sat ud for ’ja’, og derfor står Rødovres største boligafdeling overfor en historisk og gennemgribende renovering. Helhedsplanen skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen, inden den videre proces kan fortsætte.

Af Christian Valsted

Carlsro har talt, og resultatet af urafstemningen viser et overvældende ja til helhedsplanen. Godt 2000 lejere i Carlsro har de sidste to uger haft mulighed for at få indflydelse på Carlsros fremtid og i dag blev stemmerne fra urafstemningen talt op. 785 beboere stemte ja til helhedsplanen, mens 418 beboere stemte nej. 17 stemte blankt.

Formanden for afdelingsbestyrelsen, Peter Lund Sørensen, glæder sig over resultatet.

”Det er dejligt, at beboerne har stemt, som der blev lagt op til fra bestyrelsens side. Jeg er glad for, at størstedel af beboerne også synes, at helhedsplanen giver mest mening for Carlsros fremtid,” siger Peter Lund Sørensen, der samtidig mener, at det er flot, at 67,7 procent af lejerne tog del i afstemningen.

”Totredjedele af husstandene har stemt og det synes jeg er rigtig flot,” fortæller Peter Lund Sørensen.

Skal godkendes politisk

Selvom beboerne har godkendt helhedsplanen, er der stadig lang vej til første spadestik. I første omgang skal resultatet af urafstemningen en tur forbi Kommunalbestyrelsen der skal godkende det samlede projekt.

”Herefter skal projektet sendes i udbud, men den præcise køreplan kender vi ikke endnu,” siger Peter Lund Sørensen, der forventer at det omfattende renoveringsprojekt skal føres ud i livet fra 2023 til 2026.

Huslejestigninger og genhusning

Helhedsplan kommer med et priskilt på 885 millioner kroner, hvoraf Landsbyggefonden støtter med cirka 293 millioner kroner. Helhedsplanen er indgribende for beboerne, da planen vil betyde, at de mange lejemål etapevis skal renoveres over en årrække, men også fordi omkring halvdelen af beboerne skal genhuses i løbet af processen.

Den samlede renovering vil også medføre huslejestigninger til beboerne på op til 26 procent for visse lejemål.