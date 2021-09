Nederlag i sæsonåbneren Håndbold 1. Division, Rødovre HK - IF Stjernen: Katrine Clasen, Amalie Kromann Hjort

Det blev til et nederlag for kommunens håndboldflagskib, da SønderjyskE var på besøg. Foto: Arkiv

Håndbold Sæsonpremieren for Rødovre Håndboldklubs første divisionsdamer endte med et ottemålsnederlag til et af topholdene.

Af Michael Hansen