Mørkøv vraget til landevejs-VM

Selvom Michael Mørkøv har haft en flot sæson og besidder meget erfaring, blev han alligevel fravalgt til den endelige VM-trup, som skal køre VM i Flandern den 26.september Foto: Brian Poulsen

Cykling Der bliver ingen repræsentanter fra Rødovre til VM i Cykling, da Michael Mørkøv ikke blev udtaget til den endelige trup. Han er naturligvis ærgerlig, men respekterer landstrænerens valg.

Af Michael Hansen

Dansk cykelsport har aldrig været bedre end lige nu, hvor de danske ryttere nærmest uge efter uge leverer det ene store resultat efter hinanden. Derfor havde landstræner Anders Lund en svær udtagelse foran sig, hvor mange dygtige ryttere ikke klarede cuttet.

En af dem, som havde ambition om at blive udtaget til VM i Flandern, var den olympiske mester i banecykling, Michael Mørkøv, men trods syv VM-optrædener og masser af erfaring stod Mørkøvs navn ikke blandt de sidste navne, da Danmarks VM-trup blev udtaget.

”Jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at være udtaget, Jeg tror helt sikkert også, at jeg har meget at give til det danske landshold, og jeg føler, at jeg havde meget at byde ind med til det her VM. Men i sidste ende er det jo Anders (Lund, red.), der lægger taktikken og vælger, hvem han vil have med”, udtalte Michael Mørkøv til Tv2Sport.

Gode muligheder

I stedet bliver det op til Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg, Mads Würtz Schmidt, Andreas Kron, Michael Valgren og Magnus Cort at forsvare dannebrogstrikoten på de belgiske landeveje. Ifølge Michael Mørkøv har Danmark fine chancer for at skabe et topresultat.

”Det er jo nogle virkelig stærke vinderkandidater, vi har på det danske landshold. Så jeg synes, der er rigtig god grund til stor optimisme”, afslutter Michael Mørkøv, som i stedet må heppe med hjemmefra stuen i Rødovre.