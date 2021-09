Mød ministre til dialog om trafikstøj

Sommerens store politiske infrastrukturplan medførte, at staten lægger støjsvag asfalt og opsætter støjværn langs Motorring 3. Britt Jensen mener dog, at kommunen også selv skal tage ansvar og derfor vil hun afsætte over 75 millioner kroner over de næste 10 år til at udlægge støjsvag asfalt på de kommunale gennemskærende veje. ”Det vil sænke støjen i Rødovre markant,” forventer hun. Foto: Brian Pulsen

I aften kan du møde to ministre på Nørregårdsvej, hvor de går i dialog med borgerne om trafikstøj. Foto: Arkiv

dialog om støj To ministre går i aften i dialog med borgere om trafikstøj på Nørregårdsvej.

Af Christian Valsted

I aften klokken 18 kan du møde transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov sammen med formanden for grundejerforeningerne i Rødovre, Jens Debel-Hasløv, og borgmester Britt Jensen, til en snak om trafikstøj i Rødovre.

Det oplyser Rødovre Kommune.

I budgetaftalen for næste år er der sat penge af til en støjplan, som over de næste ti år skal nedbringe trafikstøjen på de kommunale veje, ligesom regeringen arbejder med at dæmpe støjen fra Motorring 3. Mødet starter da også på et af de steder, hvor trafikstøjen kan høres, nemlig på hjørnet af Nørregaardsvej og Lørenskogvej. Her er der mulighed for en snak med ministrene, formanden for grundejerforeningen og borgmesteren. Derefter går turen rundt i kvarteret og besøget slutter klokken 19.