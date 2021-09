Minister i krydsild på gymnasium

Spørgelysten var stor hos eleverne på RG, da skatteminister Morten Bødskov gæstede gymnasiet til en snak om skattepolitik. De lod sig ikke nøje med standardfraser, så ministeren måtte virkelig arbejde for sin sag, da eleverne på den gode måde havde lagt sig i selen for at teste ministeren. Foto: Brian Poulsen

besøgte Gymnasium Rødovre Gymnasium havde inviteret skatteminister, Morten Bødskov, forbi til en debat med fire samfundsfagsklasser, hvor der skulle diskuteres skatteforhold, grønne afgifter og tillid til skatte- og velfærdssamfundet.

Af Michael Hansen

Normalt plejer det at være eleverne på Rødovre Gymnasium, som skal op til eksamen, men da landets skatteminister, Morten Bødskov (S) mandag lagde vejen forbi, var rollerne byttet rundt. Det fulde pensum hed skattepolitik, og de hårde censorer var eleverne.

Det var nemlig eleverne, som stillede spørgsmålene og ministeren, der svarede på spørgsmålene om skattepolitik. Det var nogle velforberedte elever, der virkelig havde gjort deres hjemmearbejde godt. Flere gange undervejs i debatten, lød det fra skatteministeren.

”Det er et rigtigt godt spørgsmål,” da eleverne blandt andet spurgte, om hvad regeringen gør ved dem, som skylder staten penge fra blandet andet børnebidrag, ubetalte bøder og så videre. Et beløb, som drejer sig om 140 milliarder kroner fordelt på 1,1 million danskere.

Til det svarede Morten Bødskov.

”Vi er netop nu i gang med at få et system op og køre, som skal sikre, at pengene bliver inddraget enten via, at vi hæver skatten, indtil beløbet er betalt, eller at man laver en afdragsordning med skyldnerne. Men det kommer til at tage tid, før vi er i mål med alle”.

Storform begge veje

Det var ikke kun eleverne, der var i hopla. Det var ministeren også, og han forklarede flere gange, hvorfor regeringen gennemfører de ting, de gør. Elevernes gode spørgelyst blev også bemærket af ministerens pressechef, Sten Kristensen, som flere gange undervejs roste eleverne for at have læst virkelig godt på lektien og deres generelle engagement overfor pressen.

”Det er godt nok et imponerende højt niveau af spørgsmål, som eleverne har lagt forberedt. Det plejer ikke at være tilfældet. Alle er på og tør spørge ministeren om flere forskellige ting. Det er en fornøjelse at opleve.”

Skat, hvad er det

Allerede i starten af arrangementet stod det klart, at eleverne tydeligvis godt vidste, hvad skat var. Flere hænder røg i vejret, da Morten Bødskov i plenum spurgte, om eleverne indenfor det sidste havde været inde på skat.dk.

”Det var godt nok en del hænder. Det er overraskende, sådan plejer det ikke at være.” lød det overraskende fra ministeren, men så var niveauet ligesom lagt.

For mange danskere synes, at skat er kedeligt og usexet, men det var ikke tilfældet i denne debat, faktisk gik alle klogere derfra, selv journalisten lærte en ting eller tre om skattepolitik.

Manden til eksamen, som i øvrigt mere end bestod, Morten Bødskov var også meget tilfreds med arrangementet.

”Det er altid en fornøjelse at komme på RG. Eleverne ved, hvad de snakker om, og de tager ikke bare et svar for svar. De bliver ved med at spørge ind. Det er gode og fagligt dygtige elever, og det beviste de endnu en gang,” fortalte han.