Mindeord for Anita Foss Jensen

Tidligere socialudvalgsformand Anita Foss Jensen er gået bort Foto: SignElements

mindeord Det er med stor sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at tidligere socialudvalgsformand Anita Foss Jensen er gået bort efter et liv i både Rødovre og på Lolland-Falster. Et liv præget af et stærkt engagement i socialområdet både professionelt og politisk.

Af Britt Jensen, borgmester

Jeg arbejdede i en periode tæt sammen med Anita Foss Jensen i Socialudvalget. Anita Foss Jensen var uddannet socialformidler, og hun arbejdede hele sit liv med det sociale område i bl.a. kommuner og HK. Det engagement tog hun med sig ind i det politiske arbejde for Socialdemokratiet. Hun blev gruppeformand i 1994 for Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen, og hun var min forgænger på posten som formand for Socialudvalget i Rødovre Kommune. Her var hun vellidt både i forvaltningen og blandt politikerne og borgere for sit engagement og sit store kendskab til socialområdet. Hun var bl.a. med til at grundlægge fødselssamarbejdet og Skiftesporet, der begge eksisterer som tilbud i Rødovre kommune i dag. I 1995 flyttede hun til Lolland-Falster og trak sig dermed også fra kommunalpolitikken i Rødovre, men hun flyttede senere tilbage til Rødovre, hvor hun blev boende. Vi har mistet et meget engageret menneske med et hjerte, der bankede for socialområdet. Mine tanker går til familien. Ære være Anita Foss Jensens minde.