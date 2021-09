Mighty Bulls tabte lokalopgør

William Rørth viste højt niveau i kampen mod Herlev Eagles. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls spillede ikke op til det niveau som blev vist i den seneste kamp mod SønderjyskE, og de mange udvisninger ødelagde rytmen, så Herlev Eagles 3-1 sejr i aftenens lokalopgør, var fuldt fortjent.

Af Flemming Haag

Den aktuelle stilling i Metalligaen fortæller, at der er topkamp i Spar Nord Arena i Herlev, hvor nummer to Herlev Eagles møder ligaens nummer tre Rødovre Mighty Bulls, i sæsonens første lokalopgør.

Med to imponerende sejre over henholdsvis Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital, har Herlev Eagles fået en god start på sæsonen.

Efter ”lussingen” i Odense, fik Mighty Bulls rejst sig igen med 2-1 sejren over SønderjyskE, i en kamp med højt tempo og intensitet. Der er lagt op til et spændende lokalopgør i Spar Nord Arena, der traditionelt byder på tænding og intensitet.

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Herlev Eagles, uden Nicklas Carlsen og Frederik Kaels. William Rørth starter i målet for Mighty Bulls.

Stor Herlev Eagles dominans i første periode.

Herlev Eagles åbnede kampen med en stor chance til Daniel Baastrup, men William Rørth var på plads. Hjemmeholdet skabte meget trafik i Rødovres zone, hvor William Rørth blev testet.

Jesper Horsted havde Rødovres første forsøg efter fem minutter. Mighty Bulls tog kampens første udvisning, da Marco Popovic fik to minutter for Interference. Popovic var netop kommet på isen igen, da Oliver Kjær med et slagskud, sendte pucken i mål, og 1-0 til Rødovre. Herlev fortsatte med at være mest på pucken, og testede William Rørth.

Rødovre kom sjældent i Herlevs zone, hvor Jonas Lundgreen og Oliver Kjær havde gode afslutninger. I slutningen af første periode, havde Mighty Bulls sit første pres i Herlevs zone, hvor Herlevs keeper Lukas Horák blev sat på prøve.

En første periode, hvor der stort set stod Herlev Eagles på det hele, og kun en godt fightende Rødovre defensiv og storspil af William Rørth i Rødovre buret, holdt hjemmeholdet fra at få scoret.

Dramatisk afslutning på anden periode.

Rødovre åbnede anden periode med en udvisning, da Oliver Dame-Malka fik to minutter for Slashing. ”Tyrene” leverede et godt boks play, og fik spillet sig frem til en god afslutning fra Johan Lundgreen. Rødovre var igen blevet fuldtallige, da Joseph Jonsson fik udlignet til 1-1.

Kort tid efter fik Herlevs Kyle Osterberg en break away, men fik ikke afsluttet, da Lasse Carlsen begik Slashing. Der blev dømt Penalty Shot mod Lasse Carlsen og Herlev blev tilkendt straffeslag. Kyle Osterberg tog selv straffeslaget, men igen præsterede William Rørth en stor redning. Fortsat 1-1 hvor der var spillet syv minutter af anden periode.

Minuttet efter måtte Rødovre igen tage plads i straffeboksen, da William Rørth fik to minutter for Delaying the game. Rødovre leverede et godt boks play, og William Rørth, blev ikke sat på store prøver.

Herlev er fortsat mest på pucken, men Mighty Bulls er kommet mere med i spillet. Otte minutter inden periodepausen, trak Herlev sine første udvisning, da Christoffer Frænell fik to minutter for Hooking.

Et minut inden periodepausen kom der dramatik på isen. Brendan Harms satte en hård tackling på Matthias Asperup som blev liggende på isen. Det endte med, en slagudveksling mellem Brendan Harms og Herlevs Anton Johansson. Begge spillere fik 20 + 5 minutter, og måtte begge en tur i bad før tid. I slutsekunderne lykkedes det Herlevs Jake Horton at passerer William Rørth, så Herlev kunne gå til pause med en 2-1 føring, efter en dramatisk slutfase.

Fortjent Herlev Eagles sejr.

Rødovre starter tredje periode i undertal, uden at Herlev fik spillet frem til kvalificerede afslutninger.

Rødovre fortsatte med at holde bænken varm i straffekoksen, da Lasse L. Carlsen fik to minutter for Slashing.

Herlev har fortsat det spillemæssige overtag, afbrudt af enkelte Rødovre kontraer. I slutfasen trækker hjemmeholdet sig i defensiven, og Rødovre kommer længere frem på isen. Rødovre tager Time Out hvor der resterer tre minutter. William Rørth tages ud, og Rødovre spiller seks mod fem. Rødovres satsning lykkedes ikke, da Alexander Lindquist-Hansen sendte pucken ind i det tomme mål. Rødovre fortsætter med, at spille seks mod fem, uden at finde frem til scoring.

Mighty Bulls næste kamp:

Onsdag den 22. september kl. 18:00 mod Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena.