Mighty Bulls sejr over Herning Blue Fox

Mighty Bulls spillere havde grund til at juble, efter den flotte sejr over Herning Blue Fox. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls vandt en fortjent sejr over Herning Blue Fox i en tempofyldt og underholdende ishockeykamp. ”Tyrene” imponerede med et sikkert og effektivt powerplay, der straffede gæsternes udvisninger.

Af Flemming Haag

Inden aftenens opgør, blev der taget afsked med syv RMB spillere (Steffen Klarskov, Jonas Sass, Kasper Jensen, Thomas Olsen, Jannik Karvinen, Nikolaj Zorko og Benjamin Mauritzen, som tilsammen har spillet 1955 kampe for Mighty Bulls), som har valgt at indstille karrieren efter sidste sæson, og de fik en velfortjent hyldest af publikum.



Herning Blue Fox kom til Rødovre Centrum Arena med et 2-3 nederlag i bagagen efter deres åbningskamp mod Aalborg Pirates. ”Tyrene” var tæt på, at få en rigtig god start på sæsonen i Esbjerg, men kunne desværre ikke holde en to måls føring, da Esbjerg scorede tre gange i kampens sidste elleve minutter.

Begge hold stiller derfor op til aftenens kamp uden point, og satser naturligvis på, at få sat vigtige point ind på kontoen.

Den velkendte stemning i ”Sumpen” er vendt tilbage, efter de lange corona restriktioner, og det gør det festligere at gå til ishockey i Rødovre Centrum Arena.



Underholdende første periode.

Kampen blev åbnet i højt tempo, og begge keepere blev testet. Midt i perioden, fik Herning flyttet spillet frem i Rødovres zone, hvor John Muse i hjemmeholdets mål, præsterede flere gode redninger. Syv minutter inden pausen, havde hjemmeholdets Alberto Pison et godt forsøg, lige over målet. I tiden 16:37 faldt kampens første udvisning, da Hernings Rasmus Nielsen stoppede Alberto Pison i et gennembrud.

”Tyrene” leverede et flot powerplay med hurtige pasninger, og det resulterede i en scoring ved Brendan Harms. Rødovre havde lige fået armene ned efter scoringen, da Herning udlignede ved Miska Humaloja, en scoring, hvor John Muse i Rødovremålet ikke så specielt godt ud. En underholdende og tempofyldt første periode.

Sikkert RMB powerplay.

Første farlige aktion i anden periode, skete efter fire minutter, hvor Brady Vail opfangede pucken ved blue line, men Valis afslutningen gik forbi mål. Umiddelbart efter blev Herning ramt af endnu en udvisning, da Daniel K. Nielsen fik to minutter for holding. Mighty Bulls leverede endnu et flot powerplay, hvor Brendan Harms med sin anden powerplay scoring gjorde det til 2-1.

Så blev det Oliver Kjærs tur til at ”køle” af i straffeboksen. Et sikkert boksplay, holdt Herning fra scoring.

Midt i perioden, havde Hernings Morten Poulsen et forsøg på stolpen. Minuttet efter, udnyttede gæsterne en forsvarsfej af hjemmeholdet på blue line, og det takkede gæsternes Mads Christensen for, og udlignede til 2-2. i tiden 33:32 måtte Oliver Kjær igen en tur i straffeboksen for High Sticking. Det lykkedes ikke for gæsterne, at spille sig frem til scoring i deres powerplay.

Der var tænding på i slutningen af perioden, hvor Mathias Bau og Oliver Dame-Malka blev uenige, inden Nicklas Carlsen var tæt på en scoring i periodens sidste sekunder.

En lige anden periode der ikke nåede samme tempo og intensitet, som i første periode.

Hektisk tredje periode.

Der var tempo på fra starten af tredje periode, hvor spillet vekslede, og der blev afsluttet flittigt. Syv minutter inde i perioden skøjtede Maksim Popovic fri i højre side, og lagde en pasning til Frederik Kaels som resolut sendte pucken i nettet.

Minuttet efter sendte Hernings Peter Hansson et slagskud på stolpen. I tiden 48:24 blev det 4-2 da Brady Vail scorede på Brendan Harms pasning, og stemningen var høj i Rødovre Centrum Arena.

Efter Brady Vails scoring, fik gæsterne lagt pres i Rødovres zone, og ”Tyrene” havde svært ved, at få flyttet pucken ud af egen zone.

RMB viste farlighed på kontra. Maksim Popovic og Brady Vail, var ved at overliste Emil Kruse i gæsterne mål. Herning tog Time Out, hvor der resterede fire minutter, og spillede med seks markspiller.

Herning fik udbytte at satsningen og fik reduceret til 4-3 ved Mads Christensen, og der var lagt op til en hektisk afslutning.

Med to minutter tilbage, tog Herning igen deres keeper ud og spillede fem mod seks. Maksim Popovic fik erobret pucken, og sendte den tæt forbi det tomme mål.

Hjemmeholdet klarede sig fri af gæsternes massive pres, og vandt en fortjent sejr, i en lige, velspillet og underholdende ishockeykamp, der blev overværet at 852 tilskuere.

Mighty Bulls næste kamp:

Mandag den 13. september kl. 19:00 mod Odense Bulldogs i Spar Nord Arena, Odense.