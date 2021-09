Mighty Bulls blev overmatchet

Oliver Kjær scorede RMBs enlige mål i nederlaget til Aalborg Pirates. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev på ingen måde spændende, da Mighty Bulls mødte Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena. Rødovre virkede modløse, og blev kørt fuldstændig over af et overbevisende Aalborg mandskab, der holdt målfest.

Af Flemming Haag

Aalborg dominans i 1. periode.

Mighty Bulls stillede op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Nicklas Carlsen, Frederik Kaels og Jonatan Nielsen. Rødovre Mighty Bulls starter med John Muse i målet.

En behersket åbning på kampen, hvor spillet vekslede, uden at der blev spillet frem til kvalificerede afslutninger.

Gæsterne kom frem til den første store mulighed, hvor der var spillet fem minutter, da Pierre-Oliver Morin havde et godt forsøg, men John Muse var på plads.

Aalborg kom foran da Nikolaj Carstensen styrede et slagskud fra Patrick Bjørkstrand i mål. Kort efter udlignede Mighty Bulls. Jonathan Brinkman erobrede pucken i Aalborgs zone, fandt Oliver Kjær som sendte pucken i mål bag Frederik Søgaard.

Der kom mere fart på spillet. Julius Persson sendte pucken tæt forbi gæsternes mål, fulgt op af Aalborgs Patrick Bjørkstrand, der sendte et skud på stolpen, midt i perioden.

Da der resterede syv minutter af første periode, øgede Martin Højbjerg til 2-1 i en situation, hvor Mighty Bulls forsvar ikke var på plads.

Aalborg skabte meget trafik i hjemmeholdets zone, og John Muse præsterede flere gode redninger. Gæsterne pres gav resultat tre minutter inden periodepausen, da Patrick Bjørkstrand ugenert kunne lægge pucken i mål fra tæt hold.

Aalborgs fortsatte med et massivt pres, så Rødovre havde problemer med, at få flyttet pucken ud af egen zone. En første periode med stor Aalborg dominans.

Målløs anden periode.

Aalborg fortsatte presset fra starten af anden periode, og ”Tyrene” fik kun etableret enkelte kontraer. Seks minutter inde i anden periode, faldt kampens første udvisning, da Aalborgs Ian Edmondson fik to minutter for Slashing. Rødovre fik ikke udbytte af overtalsspillet, overfor gæsternes aggressive boksplay. Aalborg var fortsat mest på pucken, uden at spille sig frem til afslutninger.

Gæsternes Patrick Bjørkstrand trak en udvisning for Hooking. Mighty Bulls spillede sig frem til en god mulighed, da Ryan Lowney lagde en pasning til fjerneste stolpe, men der blev ikke fulgt op. ”Tyrene” manglede tydeligvis Jonatan Nielsen, til at styre powerplay spillet.

Rødovre fik etableret lidt mere spil i slutningen af anden periode, og bedste afslutning kom fra Magnus Poulsen med et slagskud. Der stod Aalborg på det meste i anden periode, hvor Mighty Bulls kom lidt bedre med.

Mighty Bulls udstillet i 3. periode.

Rødovre startede tredje periode i undertal, da Ryan Lowney fik to minutter for Slashing i sidste sekund af anden periode. Sikkert Mighty Bulls boksplay, og ingen jysk powerplay scoring.

Aalborg fortsatte med at have initiativet i tredje periode, og gæsterne udnyttede i tre tilfælde fejl i Rødovres zone, og scorede tre mål inden for to minutter til stillingen 1-6. Det så rigtig skidt ud for ”Tyrene”.

Rødovre tog en tiltrængt Time Out.

Aalborg fortsatte dominansen, og øgede let til 1-7 på mål af Tobias Ladehoff, og minuttet senere kunne Stephan Anderson, uhindret øge til 1-8 hvor hjemmeholdet igen blev udstillet.

Der opstod lidt tumult, da der resterede syv minutter, hvor Johan Lundgren og Charlie Curti måtte til afkøling i straffeboksen.

I spil fire mod fire skete der ikke noget nævneværdigt. Aalborg fortsatte afstraffelsen af Rødovre, da Mikkel Højbjerg øgede til 1-9 hvor der resterede 30 sekunder.

Rødovre spillede med en høj fejlprocent, og det straffede et velspillende Aalborg mandskab. Det gør ondt at tabe med otte mål.