Rødovre FC Lukker damehold

Rødovre Floorball Club lukker deres damehold. Foto: Arkiv

floorball I sidste sæson nåede Rødovres floorball-kvinder til kvartfinalen i landets bedste række, men nu lukkes holdet. ”Det er med stor ærgrelse og tungt hjerte,” udtaler klubbens formand, Lone Henriksen.

Af Christian Klarskov Bauch

Torsdag detonerede der lidt af en bombe i Rødovre Floorball Club. Klubbens damehold lukker med øjeblikkelig virkning.

Klubben offentliggjorde beskeden på Facebook og lukningen begrundes med, at der ikke er spillere nok til at fortsætte projektet.

”Det er med stor ærgrelse og tungt hjerte, at vi må meddele at Rødovre FC pr. dags dato ikke har et damehold. Flere spillere har valgt at prioritere familie og karriere, derudover er holdet også ramt af flere langvarige skader. De tilbageværende spillere besluttede i går aftes (onsdag den 15. september, red.), i fællesskab med stab og bestyrelse, at lukke holdet. Rødovre FC vil gerne takke alle som har været omkring holdet de seneste fire år. Rejsen kunne ikke have lykkedes uden jer,” skriver klubbens formand, Lone Henriksen i Facebook-opslaget.

Rødovre FC opfordrer de øvrige lokale klubber til at tage imod de spillere, der stadig ønsker at spille, selvom klubben selv har lukket sit damehold.