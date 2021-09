Lokal kombattant kværnede 18 hotdogs

Rødovres repræsentant til DM i Hotdog endte på en delt 7. plads. På billedet er finalisterne godt i gang med at fortære finale-menuen Foto: Morten Fauerby

hotdogs I weekenden blev Rødovres repræsentant til DM i Hotdog nummer syv ved mesterskaberne, da han konsumerede imponerende 18 hotdogs på 15 minutter.

Af Christian Klarskov Bauch

Søndag var det atter engang tid til et af Danmarks mest prestigefyldte sportsevents, da der blev afholdt DM i hotdogspisning. Kristian Holdt bor godt nok på Frederiksberg, men han kvalificerede sig til DM i Hotdog hos Steff’s Place i Rødovre Centrum og i finalen viste han, at han er en pølsemands drøm. Da Danmarks største pølsesabotør skulle findes, fandt Kristian Holdt dog sin overmand og måtte nøjes med en delt syvendeplads med 18 hotdogs direkte i sækken.

Kristian Holdt nåede på et kvarter af fortære imponerende 18 styk ’indianer i kano’ med både rå og ristede, hvilket er en præstation for selv de mest erfarne grovædere.

Støtter godt formål

Finalen blev vundet med astronomiske 35 hotdogs på et kvarter, og hvis man ikke er matematisk student, så svarer det til over to hotdogs i minuttet. Det kan selv de mest hyperaktive unger til en børnefødselsdag ikke konkurrere med.

Udover æren og prestigen ved at være med til DM i hotdogspisning, så støtter landets største ædedolke også et godt formål, da indtægterne fra stævnet går til Børnenes Kontor. Ved finalen blev i alt over 200 hotdogs sat til livs blandt finalisterne, og det endte med en tæt afslutning, der skulle afgøres med VAR, da nummer et og to hver havde spist 35 stykker svin i brød, og det derfor var tiden for den sidst indtagede hotdog, der talte.