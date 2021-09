Løber byen lyserød i den gode sags tjeneste

Støt kampen mod brystkræft. Fire lokale aktører er gået sammen om at afvikle et motions- og støtteløb i forbindelse med 'Lyserød Lørdag' den 9. oktober Foto: Arkiv

lyserød lørdag ”Sammen bekæmper vi kræft,” lyder det fra den lokale afdeling i kræftens Bekæmpelse, der lørdag den 9. oktober arrangerer et stort motionsløb sammen med Rødovre Kommune, Rødovre Centrum og Rødovre Atletik Club.

Af Christian Valsted

Hvis du ikke selv har kræftsagen inde på livet, så har din nabo, kollega eller ven det med garanti. For de mindre opløftende tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år. Økonomisk støtte gør det muligt for Kræftens Bekæmpelse af forske og behandle den dødelige sygdom og derfor håber den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, Rødovre Kommune, Rødovre Centrum og Rødovre Atletik Club, at du vil være med til at snøre løbeskoene lørdag den 9. oktober.

Landet over går frivillige kræfter nemlig sammen og støtter op om brystkræftsagen ved at arrangere forskellige aktiviteter.

I Rødovre arrangeres der et motionsløb, hvor alle kan gå eller løbe en planlagt 2,5 kilometer lang rute, der starter og slutter på Rådhuspladsen.

Den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse har tidligere markeret ’Lyserød Lørdag’ ved at lave forskellige arrangementer ved Festpladsen, men i år kaster lokalafdelingen sig ud i et løb i den gode sags tjeneste.

Jette Jensen, der er lokal formand i Kræftens Bekæmpelse, fortæller, at lokalafdelingen til dels er blevet inspireret til deres eget motionsløb af Kronprinsens folkelige ’Royal Run’.

”Jeg bliver rørt og inspireret af fællesskabsfølelsen, som løbet har skabt blandt almindelige danskere og derfor vil vi gerne samle Rødovre til en begivenhed, der er hyggelig, men på en alvorlig baggrund,” siger Jette Jensen.

Sagde ja med det samme

Kræftens Bekæmpelse har på dagen allieret sig med Rødovre Centrum, Rødovre Kommune og Rødovre Atletik Club.

Formanden for atletikklubben, Tonny Hartvig, fortæller, at det var utrolig nemt at sige ja til idéen om et lokalt motionsløb til ’Lyserød Lørdag’, da løbeklubben blev spurgt.

”Jeg sagde nærmest ja i telefonen. For mig er kræftsagen en hjertesag, og vi ved, at motion forebygger mange former for kræft, og derfor ville vi som social løbeklub gerne være med til at arrangere et løb i ordentlige rammer,” fortæller Tonny Hartvig, der selv har oplevet at miste sin far. Her hjalp løbefællesskabet ham igennem sorgen.

”For mig personligt var løbefællesskabet med til at bære mig igennem krisen, og derfor slår vi også på, at vi er meget mere end bare en løbeklub. Vi er også et fællesskab, hvor man hjælper og støtter hinanden,” fortæller han.

Løb med og støt lokalt

Som lokal kræft-ambassadør var administrerende direktør i Rødovre Centrum, Jesper Andreasen, heller ikke sen til at tilmelde sig løbet.

”Jeg er ikke den store løber, men jeg skal nok komme i gennem ruten og også gerne flere gange. For mig er det en stor glæde, at jeg kan deltage i et arrangement som dette, hvor der er fokus på en god sag og hvor vi samtidig kan dyrke motion,” fortæller Jesper Andreasen.

På dagen vil det være muligt at støtte centerdirektøren, da han sammen med formanden for Rødovre Atletik Club, Tonny Hartvig, Tina Auda, der er repræsentant for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse og den lokale ultraløber Leon Skriver Hansen, vil løbe i front i kampen for at samle penge ind til blandt andet forskning og patientstøtte.

”Man kan støtte med et beløb for hver omgang de fire deltagere løber,” fortæller Jette Jensen, inden Tonny Hartvig indskyder:

”Så hvis man ikke vil have alt for mange penge op ad lommen, er det nok Jesper Andreasen eller mig man skal støtte, mens det nok bliver en dyrere omgang, hvis man støtter Leon Skriver Hansen med et beløb. Mon ikke han kan løbe 20 omgange på de fire timer løbet varer,” gætter Tonny Hartvig.

Du kan støtte løbet økonomisk på selve dagen via et MobilePay nummer, ligesom du også kan tilmelde dig på selve løbsdagen. Du kan også tilmelde dig løbet med det samme. Se hvordan i faktakassen.