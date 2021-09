Kvinder og biler

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg har elsket biler så langt tilbage, jeg kan huske. Da jeg endeligt fik kørekort, blev jeg med det samme smaskforelsket i at køre bil.

Af Christian Valsted

Jeg elsker at køre SÅ meget, at jeg aldrig kunne finde på at tage færgen over Kattegat. Jeg nørder stadig biler og følger med i alt det nye.

Når jeg tænker på el-biler, så kan jeg ikke lade være med at tænke over det gamle forsikringsprincip, der handlede om, at hvis man kørte i en ”Muskel-bil” – altså en bil med mange hestekræfter og lyn-hurtig, så betalte man kassen for en bilforsikring.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de el-biler der kommer på markedet, så får Hr. Hansen pludselig en familiebil med en acceleration som en sportsvogn og tung som en tysk tank. Det skal nok skæppe godt i foto-bøde-kassen – ja og så må vi se, hvordan en cyklist klarer sig i mødet med en betonklods på hjul i et højresving.

Nå, men her på matriklen venter vi lidt med el-bilen – fordi jeg siden jeg var 3 år har lavet brum-brum lyde når jeg legede med biler – og jeg er ikke helt klar til lyden af en el-tandbørste. Undskyld Greta Thunberg – om 4 år kigger jeg på det igen, OK?

Nå, men min kone skulle også skifte sin bil – hun er ”værre” end mig. Hun kørte helst i en gammel Land Rover med en grøn ejerafgift så høj, at man kan tage fejl af den og ejendomsskatten. Af den årsag kiggede hun på noget mere ”økonomisk”, og dermed også lidt grønnere. Hun gider ikke en ”lille” konebil. Den skal være rå og have en hvis størrelse eller en symaskinemotor, som lyder som den er ved at falde sammen, når den kommer på motorvejen og op på over 90 km/t.

Der er det altså sjovt, at være vidne til en bilforhandlers tilgang til en kvinde, som skal købe en bil. Der bliver talt meget om make-up spejl, praktisk indtræk og handskerum. Da der er mangler på biler i Danmark lige nu, er der ikke så meget udvalg, så forhandler forsøgte selvfølgelig at sælge hende topmodellen med alcantara indtræk og automat-gear. Jeg blandede mig ikke, men iagttog bare hvordan sælgeren bare tog mere og mere fejl af min kone.

Min kone kiggede uimponeret ind i den og sagde: ”Kan man få det med noget der ligner en motor og helst tre pedaler, en gearstang og uden plys-sæder?”

Hun er SÅ meget bare en kone efter min smag.