Kommunen vil stille krav om almene boliger i nye boligområder

Der bliver bygget lystigt i Bykernen og Kommunalbestyrelsen ønsker at stille krav til, at op til 25 procent af boligerne bliver almene. Foto: Brian Poulsen

bykernen Kommunalbestyrelsen har godkendt et tillæg til kommuneplanen der betyder, at kommunen fremover kan stille krav til bygherrer om, at op til 25 procent af boligerne i kommende boligområder skal være almene boliger. Forslaget skal i første omgang i otte ugers høring.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har med Rødovrestrategien et ønske om at skabe bæredygtig byudvikling, der er sammensat af en mangfoldig boligsammensætning.

Derfor har Kommunebestyrelsen, på sidste måneds møde, godkendt et forslag, der vil gøre det muligt at stille krav til kommende byggeprojekter om, at op til 25 procent af boligerne i nye boligområder bliver almene.

”I en god kommune som vores skal der også være råd til, at vores borgere kan bo ordentligt og alment. Der skal også være råd til, at borgernes børn, når de flytter hjemmefra, kan få en god almen bolig. Det er efter min opfattelse et samfundsansvar at sikre gode almene betalbare boliger for ganske almindelige mennesker,” siger borgmester Britt Jensen (S), der mener, at tiden er kommet til at sikre balancen mellem ejer- og almene boliger yderligere.

”Hvis ikke jeg, med min baggrund, skulle stille mig forrest til at sikre netop at ganske almindelig mennesker kan få en god og betalbar bolig i Parkbyen midt i vores nye bykerne – hvem skulle så?,” spørger borgmesteren retorisk.

Konservative ser ikke behovet

Det Konservative Folkeparti stemte nej til sagen, da partiet ikke mener, at der er et generelt behov for at bygge flere almene boliger i Rødovre.

”Isoleret set ville vi gerne stemme ja til, at der kunne komme flere almene boliger i Parkbyen i Bykernen, men kommuneplantillægget betyder, at Rødovre Kommune fremover kan stille krav om op til 25 procent almene boliger i alle nye boligområder og vi mener ikke, at der er behov for mange flere almene boliger i kommunen. Vi har i forvejen over 8000 almene boliger og der er kun få kommuner i landet der har en større andel,” lyder det fra gruppeformand Kim Drejer Nielsen, der også ønsker balance mellem boligtyper i Rødovre Kommune, men i højere mener, at der skal stilles krav til nye andelsboliger og boliger med privat-udlejning.

Forslaget, om tillægget til kommuneplanen, er sendt i otte ugers offentlig høring.