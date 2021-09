Kom med på Borgen

Enhedslisten Rødovre inviterer i samarbejde med Rødovre Lokal Nyt læserne til rundvisning på Christiansborg. Foto: Ian Nielsen

kom med på tur Hvis du altid har haft en drøm om at opleve magtens centrum indefra, så har du nu muligheden.

Af Christian Valsted

Folketinget holder til på Christiansborg og torsdag den 30. september har du mulighed for at komme på rundvisning på det historiske slot midt i København, når Enhedslisten Rødovre i samarbejde med Lokal Nyt inviterer læserne på rundtur i magtens centrum.

Folketingsmedlem Søren Søndergaard (Ø) vil fortælle om Christiansborg som arbejdsplads og Enhedslisten Rødovre vil være vært med en kop kaffe og en lille bid brød i Enhedslistens gruppeværelse, hvor der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

Det er ganske gratis

Arrangementet finder sted den 30. september fra klokken 17 til 19.30 og er gratis. Der er begrænsede pladser, så tilmelding er nødvendig til Enhedslistens lokale gruppeformand Peter Mikkelsen på mail; peter.mikkelsen@rk.dk.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan Peter Mikkelsen kontaktes på telefonnummer 4093 5653.