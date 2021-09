Ikke en eneste indstilling

Rødovres Tennisherrer blev kåret til Årets Idrætsudøvere i 2020. Hvem skal have prisen i år? Foto: Brian Poulsen

idrætspriser Der er ikke modtaget en eneste indstilling til de fire idrætspriser, som uddeles af FIR, Team Rødovre og Rødovre Lokal Nyt.

Af Peter Fugl Jensen

Det er ikke helt sandt, for både OL-guldvinderen i banecykling Michael Mørkøv og ishockeyens stortalent Anton Linde, der netop har skrevet kontrakt med Rødovre Mighty Bulls som 15-årig, er indstillet.

Men den store OL-helt og rødovreborgere Michael Mørkøv kan ikke vinde den ærefulde pris uddelt af FIR, fordi man skal være medlem af en forening under FIR for at kunne modtage prisen.

Diskutionen har ofte været der, blandt andet da bysbarnet Lars Eller vandt Stanley Cup. Men vedtægterne er klare: Man skal dyrke sin idræt i en forening, som er medlem under FIR.

En anden regel i vedtægterne er, at man ikke kan vinde prisen to år i træk. Det gælder både prisen for udøvere og ledere.

Derfor kan Anton Linde ikke modtage prisen som Årets Idrætstalent, da han vandt sidste år.

Det giver heller ingen mening at uddele prisen til den samme person flere gange, for prisen skal gerne vise den mængde af dygtige unge idrætsudøvere, som vi har i Rødovre.

For der er mange dygtige atleter, som træner så godt som hver dag og viser sig frem på øverste hylde som en af landets absolut bedste atleter indenfor sin idrætsgren.

Gode emner trods corona

Her på avisen er vi godt nok sportstossede og vi mener, der er flere gode emner til priserne.

Når vi er igang med Årets Idrætstalent, mener vi, at der nemt kan udpeges et talent eller talentfulde hold hos ROG, bowlingklubberne, RSIK ishockey og kunst, taekwondo-kæmpere, CK Fix og formentlig også mange flere klubber, som ikke lige kan huskes i skrivende stund.

Det er vigtigt, man ikke tænker:

“Men de har jo ikke leveret nogle resultater på grund af coronanedlukning.”

Hvis man stadig er et talent, har arbejdet for at udvikle sig trods nedlukning, så er man klart i spil til prisen.

Det samme gælder Årets Idrætsudøvere, hvor der i øvrigt er leveret fine resultater af atleter, som dyrker sport i en forening under FIR gennem det seneste år.

Lederne skal hyldes

Ser vi på frivillige ledere, så er der ingen undskyldning. Der er bare ledere rundt omkring i foreningerne, som leverer og har leveret uvurderlig arbejdskraft.

Der er ganske simpelt ingen undskyldning for ikke at indstille en ildsjæl fra din forening. Jeg har talt med flere idrætsledere i forbindelse med FIR Avisen, så jeg kan personligt lynhurtigt komme i tanke om fem personer, som har fortjent at blive indstillet.

Så her er en lille opsang:

Få så indstillet din ildsjæl i klubben og det skal være nu.

Skriv til peter@rnn.dk eller indstil via Facebook i kommentarfeltet under samme artikel som denne, men skynd dig, for det er sidste chance på søndag.

De sidste fem års prismodtagere

Årets Idrætsledere

2019 Micki Strømlund, Orient Fodbold

2018 Annelise Hansen, RSIK

2017 Tine Høeg Madsen, ROG

2016 Tarik Abu Setta, Hwarang

2015 Thomas Anker, RH

Årets Idrætsudøvere

2019 Rødovre Tennisklubs, herrer

2018 Anders Berenth,

Gymnastik og idrætsforeningen Orient

2017 Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen,

Islev Taekwondo Klub

2016 Rødovre Håndboldklubs damer

2015 Tobias Hyttel

Årets Idrætstalent

2020 Anton Linde, RSIK

2019 Sofie Vindberg Nielsen,

Rødovre Tennisklub

2018 Phillip Louis Schults, RSIK

2017 Marcus Almquist, RSIK

2016 Tobias Hyttel, Hwarang

Årets Unge Idrætsleder

2020 Ingen indstillinger

2019 Gustav Hansen, ROG

2018 Oliver Kristensen, Mathilde Buus

og Mathilde ‘Torben’ Henriksen alle RH

2017 Mariam Mahnu, Hwarang

Prisen blev stiftet i 2017 og man må maksimalt være 18 år, når man modtager prisen.

Der er deadline for indstillinger på søndag den 12. september.