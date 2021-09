Idrætspriser – stem på de nominerede nu

Sofie Vindberg Nielsen vandt i 2019 prisen som årets idrætstalent. Du kan nu stemme på din favorit blandt kandidaterne til dette års pris nederst i artiklen. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Idrætspriser De endelige kandidater til årets idrætspriser er fundet. Klik ind og afgiv din stemme, på din favorit.

Af Brian Poulsen

Tiden er kommet til at vi skal have fundet prismodtagere af årets idrætspriser. Afgiv din stemme nederst på denne side.

Årets Idrætsleder:

Thomas Bak fra ROG

Indstiller: Lone Jensen

Hun skriver blandt andet:

”Thomas har været formand i foreningen siden foråret 2019. Thomas har med hans utrættelige energi været en nøgleperson i det store arbejde for foreningen. Foreningens ambition er at skabe oplevelser, der giver smil på læben og som styrker sammenholdet gennem fælles oplevelse. Værdier som vi i foreningen kan genkende fra Thomas.”

Karin Finner Madsen, RS Volley

Indstiller: Ole Kloth-Jørgensen samt formand Peder Toftgård (to indstillinger i alt)

Ole Kloth-Jørgensen skriver blandt andet:

”Jeg indstiller Karin Finner Madsen som har været en drivkraft for RS-Volley igennem mange år. Karin er den person som ikke kan sige nej. Hun er en af se personer som arbejder bag kulisserne og ikke i rampelyset.”

Peder Toftgård skriver blandt andet:

”Engagementet i bestyrelserne viser Karins store hjerte for idræt og sundhed – ikke bare for volleyball, men for idræt i hele kommunen.”

Gurpaul Singh Rehal, RISK Streetbasket

Indstiller: Mie Kjær Petersen, på vegne af en række mødre.

Mie Kjær Petersen skriver blandt andet:

”Han har gennem de sidste mange år har gjort mange ekstraordinære og bemærkelsesværdige indsatser i Rødovre Kommune, alt fra idrætten, foreningslivet , kulturen, festivalerne og ikke mindst været et forbillede for de mange unge. Imponerende hvad han ene mand får stablet op hvert år.”

Årets Idrætsudøver:

Thomas Vinther, Rødovre Bokseklub

Indstiller: Stuart Watson

Stuart Watson skriver blandt andet:

”Thomas er dedikeret til sin sport og er super ambitions i sine målsætninger, som er dansk mester i supersværvægt og deltagelse til OL i Paris 2024. Talentet for den unge bokser er uomtvistelig, for allerede som 21-årig blev han dansk mester i boksningens største klasse i november måned.”

”Thomas er ikke kun en fantastisk bokser, han er også vellidt i klubben, så de mange børn og unge i Rødovre Bokseklub har ham som forbillede og klubkammerat.”

Ingrid Olsen, Orient

Indstiller: Lisbeth Steensborg, medlem af Bestyrelsen for GIF Orient

Lisbeth skriver blandt andet:

”Ingrid Jensen har i år opnået idrætsmærket nr. 50 i guld efter at have bestået prøverne i atletik, udholdenhed og fysisk form i sammenlagt 50 år. Heraf kan man slutte, at Ingrid ikke er helt ung. Hun er netop fyldt 79 år her i september. På trods af alderen og corona-benspænd har hun formået at forbedre sine resultater i både kuglestød, højdespring og 5 km gang. I længdespring uden tilløb klarer hun 1,95 m og er dermed med sin 1,67 i højden bedre end flere af de noget yngre, langbenede mandlige deltagere.”

BK Vest 1. senior

Indstiller: Teamet bag Vestegnens SportsKlinik

De skriver blandt andet:

”Vi vil gerne indstille BK Vest 1. senior til prisen som årets idrætsudøvere. I den sammenhæng, kan vi bekræfte at; betaling af kontingenter, bytning af arbejdsvagter, træningspas efter en lang og stilsiddende skoledag og forsøget på at leve sundt i en dagligdag, hvor du ikke selv bestemmer menuen, kan være lige så udfordrende som at toppræstere i en dagligdag, hvor alle bakker op om din professionelle karriere. BK Vest har formået at samle, ikke en landsdel, en by eller en bydel – men noget så beskedent som en boligblok.”

Årets unge Idrætsleder:

Nanna Bjerring Jørgensen, RSIK Kunst

Indstiller: Fie Aagaard

Fie skriver blandt andet:

”Nanna, 16 år, har virkelig påtaget sig et ansvar og fået sammenholdet på teensholdet til at vokse. Derudover er medlemstallet på holdet vokset til det tredobbelte i en sæson fyldt med Coronanedlukning. Dette er udelukkende takket være Nanna engagement. Hun er mødt op til off-ice 3-4 gange hver eneste uge under hele nedlukningen, også i snevejr og minus 8 grader.”

Victor Ludvigsen, Bastian Mellerup og Dicte Hasager, ROG

Indstiller: Lone Ludvigsen

Lone skriver blandt andet:

”Victor Ludvigsen 15, Bastian Mellerup 15 og Dicte Hasager 15 fortjener prisen som Årets unge idrætsledere. Victor og Bastian startede som Minihjælpere, da de var 10 år på ROG teamgym Aspirantholdet. De håndterede coronanedlukning helt fantastisk. De sørgede for at sende træningsvideoer ud til holdet under nedlukningen og sørgede for udendørstræning, da de måtte starte op igen, og igen i år står de for træningen af et børnehold nu med deres egen hjælpetræner på holde, Dicte.”

Mathilde Thorbech Hansen, Rødovre Håndboldklub

Indstiller: Christina Hahowitz Elling, ungdomformand Rødovre HK

Christina skriver blandt andet:

”Matilde – som i håndboldklubben går under navnet Torben – begyndte i 2017 sin trænergerning i RH. De sidste fire år har hun været træner på forskellige af klubbens børnehold, og har jongleret med flere bolde i luften, end de fleste. Det er vildt, at man kan være så dygtig og have så meget erfaring i en alder af bare 18 år. Hun er altid smilende, og anerkende og enormt positiv i sin feedback. Hun er en fremragende rollemodel, og er enormt respekteret.”

Årets Idrætstalent:

Camilla Ungermann, RSIK Kunst

Indstiller: Fie Aagaard

Fie skriver blandt andet:

”Camilla har, på trods af nedlukningen midt i sæsonen, formået at udvikle sig på alle parametre. Både teknisk, mentalt og på komponenterne har Camilla gjort store fremskridt. Hvis Camilla fortsætter med at udvikle sig i samme tempo, som hun har gjort det sidste års tid, så ser fremtiden lovende ud for den unge Rødovrepige.”

Maja Herold Sørensen, ROG

Indstiller: Lone Ludvigsen

Lone skriver blandt andet:

”Maja er en af de bedste juniorpiger til Teamgym i ROG. Hun har i flere år stillet op til konkurrence på hold på et højere aldersniveau pga. af hendes kunnen, og hun blev sidste år udtaget til Teamgym juniorlandsholdet som en af blot 14 piger og skulle have deltaget til EM i Teamgym i oktober 2020, som desværre blev aflyst. Maja fortjener at vinde prisen som årets unge idrætstalent pga. af hendes udholdenhed, styrke og store talent for teamgym, der er til stor inspiration for alle i klubben.”

Storm Maymann, motocross

Indstiller: Bianca Maymann

Bianca skriver blandt andet:

”Storm er 11 år og er Danmarksmester x 2, 2 år i træk. I år er han kvalificeret til EM finalen i Sardinien om 2 uger. Storm kører motorcross og er født og opvokset i Rødovre.”

