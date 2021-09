Hvem er Warren Buffett?

SPONSORERET INDHOLD Hvis du går op i investering, har du nok hørt navnet før. Det har du med stor sandsynlighed også hvis du ikke går op i investering, finans og forretning. Buffett er født i Amerika i 1930, og er i dag øverste chef for firmaet Berkshire Hathaway. Og så er han betragtet som den 9. mest velhavende person i verden af Forbes.

Af SPONSORERET INDHOLD

Buffett

Warren Buffett har investeret sig frem til den svimlende rigdom og er af mange betragtet som en guru inden for investering. Hans tilgang til investering af præget af både hans uddannelse, opvækst og hans erfaring som CEO for Berkshire Hathaway, der hører til blandt verdens største firmaer.

Buffetts succes med investering har været inspirationskilde for mange nye investorer i lang tid. Bogen The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America er ofte refereret som værende det bedste udgangspunkt for at forstå aktier, obligationer, og alt andet der hører med til at starte med at investere.

I dag er investering et bredere begreb end da Warren Buffett begyndte sin karriere som investor. I dag kan der handles med et væld af aktiver, heriblandt ETF’er, CFD’er futures, valuta, ejendomme (herunder forældrekøb) og meget mere. Investering er et kæmpe marked og er for mange blevet til et erhverv som de kan leve af.

Et nærmere kig på ETF’er.

Forkortelsen ETF står for Exchange Traded Fund, og en ETF er kort sagt en fond der kan handles med på forskellige børser, på samme måde som aktier kan. En ETF kan indebære en lang række forskellige investeringer, herunder aktier, råvarer, obligationer, værdipapirer, eller en blanding. ETF’er følger dog oftest et markedsindeks og følger et markedsindeks for aktier eller obligationer, hvorfor en investering her ville blive betragtet som en investering i en ETF-aktie.

Warren Buffett har også givet sit bud på, hvilke ETF’er der er gode at investere i. Et kig nærmere på disse kan også hjælpe med at forstå hvad en ETF er. Buffett anbefaler at investere stort i det såkaldte S&P 500-index. S&P-indekset er et aktieindeks, der indeholder 500 af de største firmaer på det amerikanske marked. Derfor vil en investering i dette indeks være en investering i amerikansk økonomi.

I øvrigt betegnes dette indeks som værende sigende for hvordan USA’s økonomi klarer sig generelt. På denne måde findes der mange forskellige indekser der indebærer investeringer i forskellige markeder.

Der findes for eksempel indekser for Kinas største virksomheder, indekser fokuseret på teknologibaserede virksomheder og sågar også mere tekniske indekser, der er en investering i at verden bliver rigere med tiden. Indekser har forskellige karaktertræk, i form af risiko, potentiel gevinst m.m.