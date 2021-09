Der var godt gang i diskussionslysten ved de to workshops, hvor alt fra trafik til butiksliv blev diskuteret. Foto: Red

Borgerne blev inddraget i løsningsprocessen om Islev Torv og trods et godt møde med mange konkrete løsninger på bordet, ligger en løsning for torvet ikke lige for.

Af Michael Hansen

Hvad skal der ske med Islev Torv? Det var det store spørgsmål på det borgermøde, som blev afholdt mandag i sidste uge på Islev Skole, da Rødovre Kommune havde inviteret borgerne indenfor til en løsningsorienteret snak om torvet.

”Grunden til, at vi har inviteret jer hertil aften, er at vi ønsker at inddrage jer borgere i processen omkring Islev Torv. Det er jer, der bor her, derfor sidder i inde med viden om, hvordan området kan bruges bedst muligt”, fortalte chef for Vej & Park, Anders Møller indledningsvis.

Mange meninger

For at give alle mulighed for at give deres meninger til kende havde man inddelt de godt 50 mennesker, der dukkede op i to workshops, hvor den ene omhandlede de trafikale udfordringer, mens den anden omhandlede selve torvet. Med røde og grønne prikke skulle folk vise, hvad de var utilfredse med, og hvad de synes, der fungerede godt.

Og det var noget, som kunne få gang i folk, som havde svært ved at skille de seperate workshop fra hinanden. Det udviklede sig hurtigt til, at nogle følte, at de ikke rigtig fik lov til at brænde igennem med deres løsninger, fordi de ikke kunne følge ordentligt med eller råbte højt nok.

Divergerende holdninger

Står det til borgerne i Islev, så vil de gerne have en ensretning af trafikken enten den ene eller anden vej rundt om torvet, men der var ikke en tydelig front, for højre eller venstre rundt. Mange ønskede meget nødigt liberale erhverv i form af kontorer, som en del af butiksmiljøet, mens der var bred enighed om måske at få etableret en legeplads og sikret et trygt miljø for de handlende og erhvervsdrivende.

Et par af forslagene vækkede opsigt hos, Jan Kongebro, der som mangeårig Islev-borger repræsenterede kommunalbestyrelsen denne aften.

”Det er fedt med mange meninger for torvet, og området, men en metrostation til Islev samt overdækning af motorring tre, havde jeg alligevel ikke set komme som forslag”, lød det.

Artiklen fortsætter under billedet…

Utilfredshed og undren

Et af de vigtigste budskaber, som borgerne virkelig ønskede at få igennem var de trafikale udfordringer, som torvet, og de tilstødende veje dagligt oplever.

Ifølge mange borgerne er det bare et spørgsmål om tid, inden der sker alvorlige ulykker mellem bilister og cyklister, da hverken skiltningen eller vejene er sikre nok at færdes på for specielt skolebørn.

”Vi bliver simpelthen nødt til at få gjort noget ved trafikken på specielt Viemosevej, som er hamrende farlig at færdes på for specielt skolebørn. Der er dårlige oversigtsforhold flere steder i kommunen”, lød det flere gange på borgermødet.

Aftenen blev afsluttet med en opsamling i plenum, hvor det også kom frem, at kommunen har været i dialog med en entreprenør, som har mange spændende idéer for torvet.

Det vakte en del undring, at vedkommende ikke var tilstede og præsenterede sine visioner for området.

”Hvorfor er personen ikke tilstede i dag, så vi kunne se, hvordan det forslag ser ud, så vi kan tage stilling til om det er godt eller skidt”, lød det fra salen, da der blev åbnet op for spørgsmål i den sidste del af borgermødet.

Til det svarede teknisk direktør, Poul Jepsen.

”Vi har i dag ønsket at få jeres gode idéer og input frem, og det har vi fået. Herefter vil vi kontakte entreprenøren og foreligge jeres idéer for at få den bedst mulige løsning frem for Islev Torv og det omkringliggende område”.

Hvornår det nye Islev Torv står klar vides ikke. Det skal først besluttes i de forskellige instanser senere