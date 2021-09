Helhedsplanen splitter Carlsro

Intet er afgjort i Carlsro, hvor beboerne frem til den 20. september kan stemme om helhedsplanen. Foto: Brian Poulsen

carlsro Om det bliver et ja eller nej til helhedsplanen ved man ikke endnu, men de borgere som Lokal Nyt talte med mandag peger i retning af en tæt afstemning, som virkelig deler vandene i området.

Af Michael Hansen

Til og med den 20. september klokken 12 kan beboerne i Carlsro have medbestemmelse på, om de vil stemme ja eller nej til helhedsplanen for området, som er blevet sendt til urafstemning blandt områdets beboere.

Lokal Nyt var mandag eftermiddag på besøg i Carlsro for at vejre stemningen hos beboerne og høre dem om, hvad de har tænkt sig at stemme.

Her tegner der sig et billede af, at de unge og ældre er meget uenige, om det bliver et ja eller et nej. Men et andet indtryk som avisen fik, er, at Carlsro er delt i to lejre. Dem, som bor i Langhuset mener en ting, mens dem i de små rækkehuse mener noget andet.

”Jeg har stemt nej, og det er min fornemmelse, at alle de andre ældre, jeg har snakket med, har gjort det samme. Den primære årsag til, at jeg har stemt er, fordi min lejlighedstype vil forsvinde, hvis den nye helhedsplan bliver stemt igennem,” fortæller Niels Poulsen.

For Karina Jeppesen, som har boet i Carlsro det meste af sit liv, var beslutningen om at stemme ja ikke en svær beslutning.

”Jeg har stemt ja, fordi jeg mener, at Carlsro virkelig trænger til at blive moderniseret, hvis man skal lokke børnefamilierne til. Der er mange ting, der skal laves og ikke fungerer i det nuværende byggeri, og jeg ved, at der er mange yngre, som har samme holdning som mig,” forklarer hun.

Tør ikke udtale sig til avisen

Helhedsplanen og snakken om den til citat var for mange persona non grata. Mange ytrede sig om, at de simpelthen ikke turde at fortælle til citat, om de har stemt ja eller nej, fordi de ikke ønsker at skabe dårlig stemning, mens andre slet ikke har lyst til at stemme eller sat sig ind i helhedsplanen. Fælles for dem alle, både ja- og nej sigerne, og de uafklarede beboere var dog, at de gerne ser, at der sker renovering i området.

Også på områdets Facebook-side er linjerne trukket skarpt op, hvor ja-sigerne og nej-sigerne heftigt skændes med hinanden, kunne Hanne Hanskov berette til avisen.

”Jeg har stemt nej, fordi jeg står til at miste mine gode naboer. Min fornemmelse er, at folk ikke kan overskue konsekvenserne ved at skulle flytte væk fra et område, som de har boet i altid, og det gør dem kede af det”.

Rødovre Lokal Nyt lagde mandag morgen en afstemning op på avisens side. Her er stillingen p.t. lige, hvilket tyder på en yderst tæt afgørelse, men også et splittet Carlsro. Om det er et retvisende billede, løftes sløret for, når stemmerne er talt op.