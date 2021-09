Gustav Wang kan kalde sig verdensmester

Gustav Wang var fuldstændig suveræn, da juniorerne kørte VM i enkeltstart. Ingen kunne røre den 18-årig rytter, der i sikker stil kan kalde sig for verdensmester i enkeltstart. Foto: Arkiv.

Verdensmester De lokale cykelryttere skovler guldmedaljerne ind i en lind strøm. I går vandt Johan Price-Pejtersen guld. I dag var det stortalentet Gustav Wangs tur til at vinde juniorernes enkeltstart ved VM i Brügge.

Af Michael Hansen

Rødovre ejer cykelverdenen i øjeblikket. Så kort kan det siges. Endnu en dag ved VM i Brügge og endnu en guldmedalje til en rytter med fortid i CK Fix. Denne gang uddelte Gustav Wang klø til konkurrenterne, da han i fænomenal sikker stil vandt juniorernes enkeltstart i Brügge. I mål var han 20 sekunder hurtigere end briten Joshua Tarling, hvilket understregede, at Gustav Wang denne dag var den klart stærkeste på juniorernes 27,6 kilometer VM-rute i enkeltstart.

“Det føles fantastisk. Det har jeg drømt om, siden jeg vandt DM for første gang i 2019. Det var aflyst sidste år, så det føles rigtig godt at bevise, at jeg er den bedste i verden.” sagde han til TV2sport.

Lige siden Gustav Wang startede i CK Fix, har han været et unikum i kampen mod uret, hvor han har vundet stort set alt, hvad han har rørt ved. I dag kører Gustav Wang for Team ABC Junior, som holder til i Husum. Han tog sølv ved U19 DM i Give tidligere på året, selvom han ikke havde haft de bedste forudsætninger for et topresultat på grund af en operation.

Store navne

Med sejren skriver den 18-årige cykelrytter sig ind på en prominent liste af juniorryttere, som tidligere har vundet VM i enkeltstart.

Et par af navnene er Remco Evenepoel, som senest vandt dette års Post Nord Danmark Rundt, og i øvrigt tog VM-bronze for eliten i deres enkeltstart forleden dag. Remco er i også en af outsiderne til VM i linjeløb, der skal køres på søndag. En anden er Thomas Pidcock, der har lavet store resultater i cykelcross og senest tog OL-guld i mountainbike.

Det var i øvrigt tæt på dobbelt dansk medaljehøst, da Carl-Frederik Bevort missede bronzemedaljen med et sølle sekund.