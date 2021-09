Gør den lange køretur kortere

SPONSORERET INDHOLD Hvis du har langt til og fra arbejde hver eneste dag, så ved du formentlig også at den lange køretur kan være en smule drænende. Dette gælder også hvis du skal på weekendtur til Jylland med hele familien. Der findes heldigvis en række forskellige måder hvorpå du kan gøre køreturen lidt mere spiselig. Dette får du tre tips til herunder.

Tre tips til den gode køretur

Snacks. Ingen god køretur eller roadtrip uden en masse snacks. Hav altid nogle bolcher eller en hurtig chokoladebar lige ved hånden. Gør det gerne til en vane at have et lille lager i handskerummet, så du aldrig løber tør. Musik. Lytter du til alt din yndlingsmusik, så vil køreturen hurtigt gå meget stærkere – og endda blive en hel fornøjelse. Lav gerne en playliste til de lange ture, så der er noget at skråle med på. Hvis du ikke er så meget til høj rock musik kan du med fordel også lytte til podcast eller lydbog. Benzinkort. Hvis du kører mange kilometer hver dag, så kan det hurtigt løbe op i nogle store beløb. Med et benzinkort fra Circle K kan du spare nogle penge, og samtidig får du flere fornøjelser med i købet herunder rabatter og bonusser. En uundværlig ting hvis du ofte fragter dig selv fra A til B.

Med disse tre råd i bagagen vil den lange køretur pludselig føles kort og mere fornøjelig. Du kan altså udnytte tiden fornuftig – både hvis du kører alene eller med passagerer. Hvis du har et Bluetooth-anlæg i bilen, så kan du med fordel også foretage et telefonopkald til venner og bekendte, som du måske kan have en tendens til at glemme i den travle hverdag.

En god køretur kan altså blive et velfortjent pusterum. Nyd den derfor og hyg dig med god musik, gode samtaler og gode snacks.