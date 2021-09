Gårdmanden med det sociale hjerte

”Jeg må nok indrømme, at jeg har et socialt hjerte,” udtalte Søren Lillevang til Lokal Nyt tilbage i 2020, da han opfordrede andre familier til at lukke deres hjem op juleaften. På næste onsdag kan du være med til at fejre Søren, der har været ejendomsleder i Kærene i 40 år. Foto: Privat Foto: Privat

Jubilæum På næste onsdag kan du være med til at hylde en af den slags ildsjæle, hvor man håber, at flammen aldrig går ud. Ejendomsleder Søren Lillevang kunne 1. august fejre 40-års jubilæum, og lørdag den 25. september kan han sætte 60 lys i fødselsdagskagen. ’100-året’ bliver markeret i beboerhuset fra klokken 13 til 16.

Af Christian Valsted

Hvis du er opvokset, bor eller på anden måde har haft din gang i Kærene, kender du med statsgaranti ejendomsleder og altmuligmand Søren Lillevang, der i 40 år har haft sit virke i højhusene i syd.

Søren har i den grad været med til at præge udviklingen i en positiv retning. I næste uge slår afdelingsbestyrelsen to fluer med et smæk, når afdelingen, i forbindelse med Søren Lillevangs 60 års fødselsdag og 40-års tro tjeneste i boligområdet, fejrer den lokale ildsjæl. Søren har gennem årene båret et utal af kasketter, og altid været kendt for sit store engageret og for at være øjenhøjde med områdets beboerne.

Den tidligere formand i AKB Rødovre, Klaus Bentsen, kalder Søren Lillevang for en ildsjæl og en uvurderlig medarbejder for hele det boligsociale fællesskab i Kærene.

”Søren er blevet en nøgleperson i Rødovre Syd. Unge, der er for grænsesøgende, får besøg af Søren. Søren er i dag en af de bedste decentrale ledere i KAB. Han er en ildsjæl og en udviklingsdynamo,” fortæller Klaus Bentsen.

Startede som gårdmand

Som ung knøs startede Søren Lillevang som gårdmand i Kærene i august 1981, hvor hans ansvarsområde var Lillekær med etagehuse og et 12 etagers højhus. Dengang var tømning af skakterne, renholdelse af området og udskiftning af defekte elpærer en del af arbejdsopgaverne.

Det var det lidt af et tilfælde, at Søren Lillevang havnede i Kærene, og faktisk drømte han om noget helt andet, men skæbnen ville det anderledes.

”Jeg var færdig med gymnasiet, havde trukket frinummer til militæret og skulle egentlig bare have et arbejde, indtil jeg kunne søge ind i politiet. Min havde ejede en benzintank, hvor jeg arbejde, og tilfældigt kom der en medarbejder fra boligselskabet forbi, som fortalte, at de manglede en gårdmand. Jeg var til jobsamtale om mandagen og startede i Kærene om onsdagen. Ja, og resten er historie,” fortæller Søren Lillevang, der flyttede senere ind i højhuset.

I sin fritid spillede han fodbold med de unge. Dialogen med de unge, børnene og de voksne beboere lå naturligt for Søren, og da ejendommens inspektør holdt op, pegede beboerdemokratiet på Søren som afløser.

Kan meget andet end at ”feje fortove”

Det er ikke kun i Kærene, at Sørens store engagement er blevet bemærket. Med 25 år på posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget, har Rødovres nuværende borgmester, Britt Jensen (S), i årtier arbejdet tæt sammen med Søren Lillevang. Hun mener, at den lokale ejendomsleder har spillet en helt afgørende rolle for Kærene, da boligområdet i 90’erne udviklede sig i en kedelig retning, der var præget af uro og kriminalitet.

”Når et boligområde kommer ind i en dårlig spiral med kriminalitet, hærværk og utryghed, så skal der handles – og helst hurtigt. Søren er helt uvurderlig for Kærene og er en af dem, som i den grad har æren for, at vi fik vendt den dårlige spiral,” fortæller Britt Jensen.

I 1994 lykkedes det at få skaffet økonomiske midler til at starte forvandlingen af Kærene. En forvandling som har varet ved lige siden.

”I det lokale miljø mødte jeg en række engagerede mennesker. Ikke mindst Søren Lillevang, der arbejdede som ejendomsfunktionær, som det højtideligt hedder. Søren var og er stadig et fantastisk menneske, som kan meget andet end at ”feje fortove” og løse klassiske vicevært-opgaver,” fortæller Britt Jensen.

Områdets børn fik en stemme

Søren Lillevang er også kendt for at være hele kvarterets julemand, når han kører rundt sammen med de lokale politibetjente og giver Kærenes børn en ekstra sjov oplevelse i sit julekostume hver eneste december måned. Og børn og unge har altid haft en særlig plads i Sørens hjerte. Udover tjansen som frivillig julemand, kan det bedst eksemplificeres, da han var en af tovholderne bag oprettelsen af børnedemokrati i Kærene.

I Kærene skulle områdets børn og unge inddrages i beslutningsprocesserne i forbindelse med etablering af legepladser, og det førte til opretteselen af ’Børnedemokrati’.

Søren havde ansvaret for børnene og senere blev afdelingen, AKB ved Milestedet, nomineret til Boligselskabernes Landsforenings Demokratipris. Her valgte de godt. 1500 delegerede projektet som en klar vinder. Børnedemokrati i almene boliger blev senere bredt ud til Aalborg , Odense og Slagelse. Målet er, at Folketinget implementerer Børnedemokrati som en naturlig ting i Beboerdemokratiet.

Jeg er skabt til at have med mennesker at gøre og i Kærene har jeg altid haft en exceptionelt samarbejde og netværk med beboerne, kommunen, institutioner og lokalpolitiet. De gode relationer og gode netværk er en af årsagerne til, at jeg er blevet hængende,” fortæller Søren Lillevang, inden han fremhæver Børnedemokratiet, som en af de projekter han er særlig stolt af.

”Jeg er varm på Kærene og for mig var det helt naturligt at inddrage områdets børn og unge i beslutningerne. Der er ikke bestyrelsen, der skal bestemme, hvordan legepladserne skal se ud. Vi vil indtage vores eget boligområde og gøre dem interessante. Vi kan ikke give beboerne alt, men hvis vi lytter til dem, så mister man ikke noget, men for som oftest et skulderklap i stedet,” siger Søren Lillevang.