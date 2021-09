Frisørtalent fejret af dronningen

21-årige Deniz Yatakci var blandt de mange dygtige håndværkere, der blev hyldet på Københavns Rådhus af Dronningen. Deniz Yatakci har været i lære som frisør hos Frisør Reinholdt i Rødovre, hvor han i dag har fået fast arbejde. Foto: Ricky John Molloy / Rie Neuchs

medalje Deniz Yatakci færdiggjorde sidste år sin frisøruddannelse og blev i den forbindelse fejret, da han modtog en medalje for sit håndværk til sin svendeprøve.

Af Christian Klarskov Bauch

Tirsdag den 28. september skulle den nyuddannede frisør Deniz Yatakci fejres sammen med resten af de mest talentfulde håndværkere, da han mødte op til medaljeceremoni på Københavns Rådhus. Med til at fejre talenterne var blandt andre Dronning Margrethe og tidligere æres håndværkere som Bertel Haarder og Jussi Adler-Olsen. De var alle samlet for at hylde de nye talenter indenfor håndværksfagene.

Deniz Yatakci modtog til sin svendeprøve en bronzemedalje, hvilket var adgangsbilletten til den store fejring, hvor den 21-årige frisør kunne få det skulderklap, han retmæssigt har fortjent.

”Jeg er rigtig glad og stolt. Det giver da en ekstra gejst at få sådan et skulderklap. Jeg har bevist, at jeg gør et godt stykke arbejde. Mit afgangsresultat afspejler, at jeg valgte nogle svære opgaver og viste overskud undervejs. Jeg kan takke min læreplads og læremester, som har været rigtig god til at motivere og lære fra sig,” fortæller Deniz Yatakci.

En dygtig håndværker

Deniz Yatakci har tilbragt sin lærlingetid hos Frisør Reinholdt i Rødovre, hvor han nu også er blevet fastansat, hvilket giver byen et af landets største talenter i faget. Hans læremester hos Frisør Reinholdt Serda Yatakci, der også er onkel til Deniz, er også enormt begejstret over sin nevø og lærling, fordi det er et stort talent, der virkelig kan bidrage med meget.

“Jeg er stolt af ham og hans indsat. Målet er opnået. Jeg har også høje forventninger til mine elever, for de skal sætte sig mål og sigte højt. Deniz har været meget dygtig, han lytter og er åben over for ideer, så han kom lynhurtigt i gang med at klippe som elev,” fortæller Serda Yatakci og forklarer, at der i dag er rigtig mange selvudnævnte frisører på YouTube, så det er rigtig vigtigt at have nogle, der kan deres håndværk, og det kan Deniz Yatakci.

Deniz Yatakci tilbragte sin skoletid på NEXT Uddannelse København, hvor han tilbragte fire år sammen med elevtiden hos Frisør Reinholdt i en uddannelse, der ente med bronzemedalje. Håndværkernes bronzemedalje svarer til et karaktergennemsnit i den akademiske verden på mellem 11 og 11,5 og er den næsthøjeste ære, man kan modtage som svend.