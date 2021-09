Forslag på Rødovredagen blev en del af budgettet ni dage senere

Som en del af budgetforliget blev der afsat 100.000 kroner til små japanske skove på Rødovres skoler. Forslaget udspringer af en borgerhenvendelse på Rødovredagen tidligere på måneden

budget 2022 Til næste år får kommunens skoler mulighed for at plante deres helt egne små skove. I næste års budget er der afsat 100.000 kroner til det klimavenlige projekt, der udspringer af en borgeridé på Rødovredagen.

Af Christian Valsted

Hvis du har en god idé, så luft den endelig for de lokale politikere. Det kan nemlig godt betale sig. En borgerhenvendelse på Rødovredagen førte ni dage senere til, at forslaget blev en del af næste års budgetforlig.

Helt konkret er der afsat 100.000 kroner i 2022 til, at Rødovres folkeskoler, hvis de ønsker det, kan få etableret små skove på et begrænset areal på størrelse med en tennisbane.

“Etablering af små skove viser en fælles vilje til at lytte til borgerne, sætte handling bag ordene og føre aktiviteter for den grønne omstilling ud i livet,” fortalte Enhedslistens Peter Mikkelsen, da der blev indgået budgetforlig på rådhuset den 13. september.

Efter japansk forbillede

De små skove bliver kaldt Miyawaki-skove og hvis det ikke får en klokke til at ringe, er du lovligt undskyldt. Akira Miyawaki var en japansk botaniker, der plantede et hav af mini-skove i Japan og konceptet har siden spredt sig til resten af Verden. Også snart til Rødovre, hvis skolerne selvfølgelig ønsker at lægge areal til.

De små skove er i andre lande blevet plantet på netop skoler. De japanske træer placeres tæt og vokser op til 10 gange hurtige og vokser op til 30 gange tættere end konventionelt plantede skove.

”Det er eleverne der skal være med til at passe skovene og de japanske træer er gode til at skabe biodiversitet, tiltrække insekter og suge regnvand,” fortæller Peter Mikkelsen. Hvilke skoler der byder sig til, skal Lokal Nyt nok følge op på, men borgmester Britt Jensen har et godt bud.

”Tinderhøj Skole, som er grøn profilskole, er et oplagt sted at starte,” siger hun.