Forsinket OL var atter en succes på Valhøj Skole

OL: Efter tre hæsblæsende dage kunne alpelandet Østrig, strække armene i vejret og kalde sig for vindere af Valhøj Skoles årlige OL. Foto: Valhøj Skole

Skole OL Selvom Valhøj Skole måtte vente et år på at afholde deres årlige tilbagevendende OL var engagementet i år ekstra stort af flere grunde. Et på grund af OL i Tokyo, og to fordi eleverne sidste år ikke kunne kæmpe som olympiske atleter.

Af Michael Hansen

Corona rykkede ikke kun det rigtige OL med et år, også Valhøj Skoles ditto, måtte udskydes med et år. Men forleden var det endelig tid for skolen, eleverne, lærerne og andre ansatte at få afholdt skolens årlige OL, som løb over tre dage.

”Folk var endnu mere sultne efter OL i år, både fordi det var efter OL havde løbet over skærmen, men også fordi det blev skubbet med et år på grund af covid. Så det blev et kæmpe samlingspunkt for alle”, fortæller Tenna Terney, som er idrætskoordinator på skolen.

Aktive dage

Efter en velfortjent sommerferie, hvor eleverne selv har kunnet opleve de olympiske atleter kæmpe for metal til deres lande, blev den imødesete olympiade på Valhøj Skole skudt i gang. For at skabe den rette olympiske ånd og bage op til OL på Valhøj Skole havde den olympiske ild været på tur rundt i alle klasserne hos de små 800 elever, inden åbningsceremonien startede, og det olympiske flag gik til tops.

Som i ægte olympisk stil var eleverne blevet inddelt på tværs årgangene til at repræsentere et udvalgt land, og for ikke at træde nogle over tæerne, har skolen efter bedste evne forsøgt at give eleverne et af de 42 lande, som elevsammensætningen ikke består af. Derfor var der mange mindre lande med, og som gjorde det bedre, end de har for vane at gøre til det rigtige OL.

”Vi har valgt at dele eleverne lodret, så hver årgang har haft to repræsentanter til at kæmpe for deres land, så hvert land har haft 17 til 19 atleter. Lærerne har fungeret som landstrænere, og mikset mellem de ældre og yngre årgange gør, at der bliver en samhørighed, som skaber venskaber på kryds og tværs af årgangene”, fortæller Tenna Terney.

App og vinderland

For at udligne de forskelle, der er mellem de store og små elever, har skolen skabt 15 særegne discipliner, som gør, at alle bidrager og kan have det sjovt. Når man ankommer til en disciplin dyster man mod to andre nationer, hvorefter der bliver overrakt guld, sølv og bronzemedaljer, som tæller som point. Efter sidste disciplin bliver alle pointene regnet sammen i skolens officielle OL-app, inden en vinder kåres. Og i år var afgørelsen tættere end normalt.

”Vi måtte helt ned og tælle de samlede antal guldmedaljer, før vi kunne finde vinderen. Det blev alpelandet Østrig, som tog sejren, mens miniputlandet San Marino endte, som en flot toer og Spanien rundede top tre af med en bronzemedalje”, afslutter Tenna Terney.

Vinderholdet vandt den prestigefyldte og sagnomspundne vandrepokal, som de skal forsøge at forsvare til næste år.