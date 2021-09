Forhandler budget i denne uge

I denne uge tager de politiske partier fat på forhandlingerne om næste års budget. Foto: Arkiv

budget I denne uge tager de politiske partier fat på forhandlingerne om næste års budget.

Af Christian Valsted

Forhandlingerne om næste års budget finder sted i denne uge, hvor partierne på skift vil blive indkaldt til forhandlinger på borgmesterkontoret.

Forud for forhandlingerne har vi spurgt partier om deres vigtigste mærkesager.

Det Konservative Folkeparti vil kæmpe for flere legepladser og for at på nedbragt gælden.

”Vi er meget opsatte på, at vi som kommune er bedre rustet til at der kommer flere ældre over 75 år. Der skal også være noget til børnene. Vi vil derfor foreslå, at der bliver anlagt nogle flere legepladser i det offentlige rum forskellige steder i kommunen. Sidst, men ikke mindst, har vi et ønske om at vi over en årrække får nedbragt kommunens gæld,” lyder det fra gruppeformand Kim Drejer Nielsen.

Enhedslisten vil have fokus på den grønne omstilling til forhandlingerne.

”Enhedslisten er røde og grønne. Derfor er velfærd og grøn omstilling to sider af samme sag. Vi vil arbejde for at rekruttere, fastholde og uddanne personale i alle kommunale stillinger og være lydhøre for alle forslag, der kan sikre den grønne omstilling: hellere i går end i morgen,” siger gruppeformand Peter Mikkelsen.

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen, fortæller til Lokal Nyt, at partiet vil sætte flere penge af til nye borgere.

”Vi vil ikke tillade, at vores tilbud til borgerne i Rødovre bliver udhulet, fordi vi bliver flere indbyggere. Vi vil også forbedre normeringerne i vores dagtilbud. Derfor skal vi have minimumsnormeringer allerede fra 1. januar 2022,” siger gruppeformanden.