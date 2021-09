Foreløbig skitse sender kun ‘halv’ støjskærm til Rødovre

Transportminister Benny Engelbrecht måtte tage brillen i munden, da han mandag aften skulle vise de fremmødte borgere, hvor den kommende støjskærm muligvis skal placeres. Foto: Red.

trafikstøj Et notat fra Transportministeriet, der viser en mulig placering af en ny støjskærm, slutter syd for Rødovre Parkvej og kommer derfor ikke til gavn for flere tusinde borgerne i IrmaByen. ”Jeg kommer ikke til at helme før der er støjskærm hele vejen ned til Roskildevej,” siger borgmester Britt Jensen.

Af Christian Valsted

Sidste efterår lagde transportminister Benny Engelbrecht bogstavelig talt øre til Rødovres lokale støjproblematik, da han blandt andet besøgte området omkring Nørregårdsvej, hvor støjen fra Motorring 3 er markant.

Mandag aften var han tilbage igen. Sammen med borgmester Britt Jensen (S), formanden for grundejerforeningerne i Rødovre, Jens Debel-Hasløv, og skatteminister Morten Bødskov besøgte de lokale villaveje til en snak om støjsagen med områdets borgere.

Siden efterårets besøg har en større politisk infrastrukturplan resulteret i, at der er afsat 75 millioner kroner til støjskærme langs motorvejen i Rødovre.

Mandag aften havde Benny Engelbrecht et notat fra Transportministeriet med, der med en blå linje markerede de eksisterende støjskærme, og hvor den mulige placering af en ny støjskærm var markeret med små røde prikker.

Notatet er en foreløbig skitse og den endelige placering, udstrækning og udformning er derfor ikke fastlagt endnu, men hvis notatet ender med at stå til troende, vil den kommende støjskærm komme til at slutte brat syd for Rødovre Parkvej.

”Jeg bliver nervøs, når jeg ser notatet. Hvis man skal lave en rigtig støjdækning, nytter det ikke at stoppe lige syd for Rødovre Parkvej. Man er nødt til at køre den helt i gennem og ned til Roskildevej,” fortalte det lokale Konservative KB-medlem Mogens Brauer, der var en af de borgere, var mødt op mandag aften for at indgå i dialog med transportministeren om Rødovres udfordringer med støjgener.

Britt Jensen: ”Skal gå helt til Roskildevej”

Kommunalbestyrelsen har tidligere fået analyseinstituttet Rambøll til at beregne de lokale støjudfordringer, og resultatet var skræmmende læsning. 8700 boliger er belastet at støj med over 58 dB. 58 dB er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for acceptabel vejstøj ved boliger.

Derfor er det helt afgørende, at støjskærmen bliver forlænget helt ned til Roskildevej, så borgerne, ved blandt andet IrmaByen, ikke bliver sorteper.

”At der nu er lavet nogle streger på et kort er fint nok, men jeg kommer ikke til at helme, før der er støjskærm hele vejen ned. Vi har fået beregnet, at en fuld støjskærm vil koste 62 millioner kroner, så der er penge nok. Vi vil holde fast i, at projektet skal gå helt ned til Roskildevej,” lyder det fra borgmester Britt Jensen.

Og støjskærmen kan meget vel komme til at gå hele vejen til Roskildevej, da notatet fra Transportministeriet, som skrevet, kun er en foreløbig skitse.

”Jeg har først lige set skitsen, så det betyder ikke, at det er udelukket, at der kan komme støjskærm og andre opgraderinger, andre steder. Vi har lavet en overordnet ramme, men det skal først udmøntes i konkret handling her i efteråret. Millionerne er afsat, og nu skal beslutningen omsættes konkret,” fortalte Benny Engelbrecht mandag aften på Nørregårdsvej.