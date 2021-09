Forårsaktiviteter med børn for hele familien

Sponsoreret indhold Foråret er her, endelig! Her hos CAMPZ kan vi slet ikke vente med at byde solen velkommen.

Når vejret bliver varmere, vokser verden, og mulighederne for spændende aktiviteter med hele familien bliver endnu mere mangfoldige. Kan du også mærke, at det kribler i familiens kroppe for at komme ud i den smukke natur? Her finder du vores allerbedste tips til Forårsaktiviteter med børn, som hele familien vil elske.

Hop i forårets mange vandpytter

Det danske forår byder på både regn og sol. Efter mange måneder indendørs behøver de regnfulde dage slet ikke være en stopper for timer i naturen. Hop i jeres gummistøvler og overtræksbukser. Jorden er våd, og det betyder rigtig mange vandpytter. Se hvem af jer som kan lave det allerstørste plask. Løb rundt, og se vandet flyve om ørerne på jer. Hvis I har en fotoentusiast i familien, er det her en oplagt mulighed for at få nogle vildt fede billeder af børnene i hopla. Hos CAMPZ elsker vi alt, hvad der rør sig indenfor friluftsliv. Er de mindste vokset over vinteren? Så har vi også et stort udvalg af super lækkert regntøj for enhver smag og størrelse.

Sæt jeres aftryk med et nyplantet træ

At plante træer og blomster er en sjov og lærerig aktivitet for hele familien. Det er også lettere, end mange lige går og tror. Når I har valgt den perfekte placering, graver I et bredt hul, der ikke er for dybt. Efter I har plantet træet, fylder I sammen resten af hullet op med den jord, I har gravet ud og voila, I har nu jeres helt egent familietræ. Resten af foråret kan I sammen vande det (hvis regnen ikke har gjort det for jer). Det er en skøn aktivitet, der nemt kan foregå på selv den travleste hverdag.

Varm jer over de åbne flammer

Her hos CAMPZ elsker vi mad over bål. Det smager altså bare bedre, når den er tilberedt over åben ild med udsigt til den spirende natur. At lave mad over bål er en aktivitet, som hele familien kan være med til. De mindste kan hjælpe med at vælge mad, og de lidt ældre vil have masser af sjov ud af at klargøre bålet. Det er ikke bare en af de hyggeligste Forårsaktiviteter med børn, det smager også fantastisk lækkert. I en travl hverdag vil alle elske tid sammen ved det lune bål.

Kuk, kuk. Hvor er du henne?

Naturen har altså de allerbedste gemmesteder. Kravl op i et træ, gem dig bag en sten. Løb ud, og gå i ét med græsset. Med en slidstærk jakke i naturens egne farver vil hele familien blive udfordret med timevis af leg i naturen. Det kan faktisk foregå hele weekenden med Hike & Seek. Fyld rygsækken op med lækre snacks og ekstratrøjer og tag vandreskoene på. Den lange gåtur i naturen bliver ekstra sjov, når børnene får lov til at lege hele vejen. Slip børnene fri, og lad deres fantasi tage over.

Lyt til fuglenes smukke sang

Er der en i familien, som er specielt god til at kende fuglelyde? Måske kan I alle lære noget nye ved at lytte til fuglenes sange. Noget af det bedste ved foråret er at opleve, hvordan verden vågner op på ny. Lær fuglenes unikke lyde at kende. Dine børn vil elske denne lærerige leg. Når I er blevet rigtigt gode, og solens sidste stråler titter gennem træernes kroner, kan I tage lydende med hjem på sofaen eller tilbage i teltet. Det er nemlig tid til en quiz. Øv jer i at imitere de fugle, I har hørt i løbet af dagen. Det er ikke bare lærerigt, men en sikker vej til masser af grin for store og små.

Forårsaktiviteter for børn med fart over feltet

Når naturen begynder at titte frem fra sit skjul, så betyder det også, at cyklen skal gøres klar. Tag dem ud fra garagen eller kælderen, og giv dem en god forårsrengøring. Når de skinner ligeså stærkt som solen, kan I samme tage på cykeltur i både by og skov. Vi har et stort udvalg af cykeltøj og tilbehør. Pak madpakken i de smarte cykeltasker. Sørg for varmen i vores åndbare shell-jakker. Hold styr på ruten med de smarte GPS’er. Vi har sørget for det praktiske, så I kun skal tænke på alt det sjove.