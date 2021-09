For styr på arbejdspladsen

SPONSORERET INDHOLD Inden for mange forskellige sektorer, hvor der bruges maskiner, oplever medarbejdere stor støj og vibrationer. Det er virksomhedens ansvar, at sørge for at minimere dette overfor medarbejderne.

Støj og vibrationer hænger sammen, og det ene forstærker det andet. Hvis virksomheden vil sikre det bedste arbejdsmiljø for de ansatte, må virksomheden anskaffe det rigtige udstyr på tværs af alle scenarier.

Hvordan opstår der vibrationer?

Vibrationer kan opstå på mange forskellige måder, og kan minimeres med vibrationsdæmpere. Vibrationer opstår oftest som resultat af en maskine, som igennem sin drift udleder et momentum, som bliver til bevægelser og vibrationer. Du kender det måske fra din vaskemaskine. Nogle gange, når vaskemaskinen er i fuld gang med sin opgave, kan du fornemme at gulvet i nærheden vibrerer. Dette er også tilfældet hos forskellige industrimaskiner i adskillige erhverv. Men i modsætning til din vaskemaskine, kan disse vibrationer være langt kraftigere. Derfor er det vigtigt med vibrationsdæmpere. Hvis du er i tvivl om, hvad dette er, kan du med fordel Se vibrationsdæmpere her.

Det er vigtigt at minimere vibrationerne

Når en maskine udleder meget støj, er du ikke i tvivl. Du vil blive frustreret og hvis støjen vedvarer, vil du måske opleve at få migræne. Det farlige ved vibrationer er, at de har samme effekt som støj, men det er ikke altid de er lige så lette at bemærke. Derfor kan du på en hektisk arbejdsplads opleve migræne og uro i kroppen, uden at kunne fastslå hvor dette kommer fra. Derfor er det utroligt vigtigt at arbejdspladsen selv tager hånd om dette, for at tilgodese sine ansatte. Dette kan virksomheden gøre ved hjælp af forskellige vibrationsdæmpere som installeres i forlængelse af maskinerne. Derudover findes der vibrationsdæmpere i form af måtter, som kan stå under maskinen. Det er medarbejderne, som skaber værdien for virksomheden, og derfor har virksomheden også et etisk ansvar, i form af at beskytte sine ansatte.