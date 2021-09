Første koncert efter nedlukning

Falling Hazard er en kvartet bestående af guitarist Janne Stark, bassist Lars Schmidt, Juri Møller Rasmussen på trommer og Theis Henriksen der kan opleves på guitar og vokal. Foto: Presse

koncert Rødager Bodega er igen klar med koncerter, når mørket falder på. Lørdag aften gæster det lokalt forankrede band Falling Hazard den lokale bodega på Rødager Allé.

Af Christian Valsted

Der er gratis adgang og garanti for funky Thin Lizzy-swing, når Falling Hazard på lørdag klokken 21 vil forsøge at få taget til at lette på ’Rød Stue’, som Rødager Bodega bliver kaldt i folkemunde.

Falling Hazard var det sidste rockband på plakaten på Rødager lige inden nedlukningen i 2020, og derfor er det passende, at bandet åbner for en lang række af koncerter på det lokale udskænkningssted.

Falling Hazard er landets mest flittigt optrædende Thin Lizzy tributeband og bandet kalder selv Rødovre Bodega for deres hjemmebane. Og med god grund. Både bassist Lars Schmidt, trommeslager Juri Møller Rasmussen og vokalist Theis Rasmussen er opvokset i Rødovre.

Gratis adgang

Til koncerten vil publikum kunne opleve de store Thin Lizzy-hits som Whiskey In The Jar, The Boys Are Back In Town og Dancing In The Moonlight. Der bliver også plads til nogle af de mere sjældne og eksotiske sange fra Thin Lizzys store bagkatalog – og sange, som ikke er blevet officielt udgivet.

Der er gratis adgang til koncerten på Rødager.