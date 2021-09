En minimalistisk og ”fix” cykel

Sponsoreret indhold Hvis du elsker rene linjer og skandinavisk minimalisme, kan du sagtens overføre denne glæde til din cykel.

Af Sponsoreret indhold

En singlespeed-cykel er også kendt som en ‘fixie’. Denne minimalistiske cykel er “skrallet” for alt unødvendigt og har derfor kun ét enkelt gear. Dog er alle singlespeed-cykler ikke en fixie; sådan en har nemlig ikke noget friløb, deraf navnet ”fixie”, altså at pedalerne er fikseret til navet. Det betyder, at du skal bevæge pedalerne for at bevæge din cykel fremad. Pedalerne er altså altid i bevægelse, når du kører på en fixie. Dette stiller ekstra krav til din koordination som rytter og kræver en smule tilvending. Du kan dog finde singlespeed-cykler med friløb, så du kan suse afsted uden at træde i pedalerne. I modsætning til cykler (Eksempelvis en mountainbike) med gear, har en fixie med og uden friløb en fast nav. Det er denne som gør, at hjulene altid drejer, så længe cyklen er i bevægelse.

Gør din cykel til en forlængelse af din stil

Alt, hvad du har på, er en afspejling af din person. En cykel uden for mange dikkedarer fortæller verden, at du har fokus på det essentielle. Sådan en cykel stiller også store krav til håndværket bag den. En singlespeed-cykel med friløb stiller også færre krav til pleje og vedligeholdelse, så du kan holde fokus på vejen foran dig. Hvis du har forelsket dig i denne type cykel, er det sikkert fordi, du er faldet pladask for cyklens simplicitet og lethed. Grundet dens minimalistiske design vejer cykel nemlig mindre. Dette gør den oplagt til dig, som helst opbevarer cyklen oppe i din lejlighed, da den er super let at bære op. Designet er simpelt, så den kan hurtigt gøre sig fortjent til en plads på dit ophæng i stuen.

Gør motion til en naturlig del af din hverdag

Afhængigt af hvor du cykler, kræves der meget lidt af dig, når du vælger en cykel med kun ét enkelt gear. Ved at have denne type cykel som dit daglige transportmiddel, får du en naturlig træning, når du skal op ad bakke. Det er en del af singlespeed-cyklens charme; dens råhed og simplicitet. Denne type cykler er – ikke overraskende – populære i bymiljøer. Når du ikke har mulighed for at skifte gear, skal du op og stå i pedalerne. Der skal nemlig ligges kræfter i, når du skal op ad bakke. Med en singlespeed-cykel, bliver motion og cardio en helt naturlig del af din hverdag.

Rene linjer og ungdommeligt design

En cykel med kun et gear fungerer bedst i fladere miljøer. Hvis du cykler året rundt, bør du måske overveje en citybike eller racercykel til vintermånederne. Men, det er dog muligt at manøvre denne type cykel som en professionel – også om vinteren. For der er bare noget helt charmerende over en denne type cykel. Hos Bikester.dk fører vi et bredt udvalg, fordi cyklerne i deres design er utroligt alsidige og spændende. Vi har et stort udvalg af farver og designs, så du kan vælge den, der bedst komplimenterer din stil.