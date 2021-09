En dag i det grønne

Den ikoniske Grøn Dag kunne endelig afholdes igen på RG. Vejrguderne viste sig også fra den gavmilde og indhyllede aktørerne i skøn septembersol. Foto: Brian Poulsen

Idrætsdag Nogle vil måske forbinde Grøn Dag med affaldsindsamling, men på Rødovre Gymnasium er det betegnelsen for den fælles idrætsdag, som endelig kunne afholdes efter aflysning på aflysning grundet corona.

Af Michael Hansen

Tyske kasserolle-verber, matematiske integraler, det periodiske system eller Grøn Dag. Valget var ikke svært for eleverne, Rødovre LokalNyt talte med på Rødovre Gymnasium fredag morgen.

”Grøn dag”, lød det samstemmende fra 2.G’erne, som var samlet til zumba i Idrætshallen.

”Det er federe at bevæge sig end at sidde indenfor til timerne. Det er helt sikkert”, uddybede Marcus Larsen, inden han og vennerne skulle bevæge sig ud på gulvet og svinge hofterne.

To af de zumbadansende udøvere var venindeparret Thea Melskens og Laura Kragh Lorentzen, som for første gang fik fornøjelsen af Grøn Dag, som var længe ventet for dem begge.

Se billeder fra dagen her…

”Det bliver fedt, sjovt og dejligt. Vi har set frem til Grøn Dag i et godt stykke tid, da dagen blev aflyst sidste år”, forklarede Thea Melskens, som måtte råbe til for at overdøve den høje musik, inden veninden Laura supplerede.

”Det er virkeligt fedt, men samtidig også meget udfordrende at give sig i kast med zumba. Vi er ikke på hjemmebane” lød det smågrinende og nervøst fra Laura Kragh Lorentzen.

Opdelt Grøn Dag

Helt normal var Grøn Dag dog ikke, da årgangene var opdelt. 1.G’erne skulle dyste i gymnasiets olympiade på Brøndby Atletikstadion og var på den baggrund iklædt festlige udklædninger med de lande, de repræsenterede.

2.G’erne blev på Rødovre Gymnasium og skulle foruden zumba dyste i seks forskellige boldspil. 3.G’erne var sendt udenbys og skulle ud og finde deres indre klatregen frem i Go Monkey Klatrepark i Gladsaxe. Den prioritering var sket i samråd med eleverne.

”Eleverne ville helst blive i deres egne klasser og årgange, da de blev spurgt, hvilken Grøn Dag de ønskede sig”, fortalte Lise Ter-Borch, som er fransk – og idrætslærer på gymnasiet.

Noget var stadigvæk ved det samme. Den originale og autentisk fællesopvarmning i gården sendte eleverne godt på vej, og som gammel RG’er kunne journalisten ligeledes huske den ikoniske dans, hvor lærerne dansede for på taget, mens eleverne legede kongens efterfølger.

Skjult agenda

Om der var en bagtanke med, at det lige netop var zumbadans, eleverne skulle undervises i, vides ikke, men Grøn Dag afsluttes altid med en fest. Således også i år, hvor 700 elever har tilmeldt sig gymnasiets første fest i 1,5 år, så måske der var behov for lige at få genopfrisket og pudses de svedige dansemoves af, inden aftenens fest?