Drak dine forældre også

selvhjælp Er du også en af de 500.000 danskere, der er vokset op i et hjem fyldt med for meget alkohol, eller lever du måske bare med en partner, der stadig er påvirket af en kaotisk barndom med en misbrugsforældre, er der masser af forståelse og hjælp at hente i Camilla Schous selvhjælpsbog ’Vores forældre drak’.

Af André Bentsen

Hvordan pakker du barndommens kuffert forsigtigt ud, så den ikke laver rod i dit eget og andres liv, når den er fyldt op med kaos, uforudsigelighed og druk. Masser af druk.

Dét forsøger den lokale forfatter, ph. d. i folkesundhed og foredragsholder, Camilla Schou, at give svar på med bogen ’Vores forældre drak’.

Camilla voksede selv op i et hjem, der set udefra var velfungerende og lykkeligt, men som hver dag var præget af manipulation, skænderier og mangel på tryghed.

Som mange andre har hun været bange for at indgå i relationer, fordi hun var sikker på at blive svigtet. En følelse, der giver ensomhed og en følelse af hele tiden at blive nedprioriteret.

”Det gør dig også til en pleaser, fordi du synes alle andre er vigtigere end dig selv,” siger Camilla og tilføjer, at det er typisk at børn af alkoholikere får stress og uro. Det fik hun selv.

Camillas mor drak nemlig. Faktisk så meget, at hun endte med at drikke sig ihjel.

”Jeg hader ikke min mor, jeg elsker hende. Hun har gjort mig til den jeg er, og selvom en masse negative mønstre har fulgt mig ind i voksenlivet, har det jo også gjort mig til den jeg er i dag,” siger Camilla Schou, der i bogen formår at nedbryde grænsen mellem forfatter og læser.

I stedet tager hun dig i hånden og fører dig igennem en masse gode øvelser og åbenbaringer, der vil gøre det nemmere at forstå, hvorfor du hele tiden tænker som du gør, hvis du er en af de 500.000 danskere, der kort sagt har fået dit liv udfordret af at have forældre, der drak for meget.

Er du én af dem vil du måske have svært ved at mærke dig selv eller føle, at du er egoistisk, hvis du bruger tid på dig selv, have svært ved at bede om hjælp, og langsomt men sikkert køre dig selv i sænk, fordi du ligesom mange andre misbrugsbørn ikke er i stand til at sige nej og igen og igen tager ansvar for alle omkring dig.

Genkend dit liv

På den måde fungerer Camilla allerede fra bogens første sider, hvor hun iskoldt serverer en række punkter, du med hendes egne ord ’måske’kan se dig selv i, som en god ven, der holder dig i hånden hele vejen igennem både bogen og rejsen baglæns i dit liv, hvor det går op for dig stykke for stykke, hvorfor du altid ødelægger det for dig selv og andre, når de forkerte knapper bliver angrebet med tryk.

”Jeg håber bogen kan være en god støtte for voksne børn af alkoholikere, der gerne vil blive klogere på, hvordan manglerne i deres barndom, udfordrer deres hverdag. Det er ikke alle, der er så heldige at have tålmodige partnere, der af sig selv forstår, hvorfor vi stadig handler, som om vi hele tiden mangler kontrol, eller vil please eller redde situationen for alle, for nu bare at nævne nogle enkelte handlemønstre, som kendetegner medmisbrugere,”siger hun.

I sidste ende håber hun, bogen får flere til at tænke over, hvordan destruktive mønstre og tunge tanker har frarøvet dem det liv, de ellers kunne have haft med al den kærlighed, de har i maven, men ikke tør slippe løs.

”Og måske inspirere til, at læseren går i gang med de relativt nemme øvelser, som øger forståelsen og kendskabet for, hvorfor vi gør som vi gør, og hvad vi kan gøre anderledes,”drømmer hun højt.

Har du haft en forældre, der elskede flasken, vil du allerede fra start fange dig selv i at nikke genkendende til en række knivskarpe punkter, der sikkert bare er logiske opremsninger, men som i læseøjeblikket virker som dybe analyser af dit eget liv, og ikke en generalisering, der med garanti siger en hel del om, hvorfor en hel generation af danskere slås med svære følelser og frustrationer i både privat- og arbejdsliv.

Du er ikke alene

Derudover indeholder hvert kapitel små udsnit af livsfortællinger fra i alt 37 forskellige danskere, der lige så godt kunne være dig og mig. Blandt dem, der turde snakke højt om deres forældres svigt, og hvordan det påvirker deres eget liv den dag i dag, er forfatter og psykolog Marie Brixtofte, skuespiller Ditte Hansen, psykoterapeut, misbrugsbehandler og DJ Jean Von Baden, ekspert i onlineforretning Rasmus Lindgren og politiker Pia Olsen Dyhr.

Fælles for dem er ærligheden. Både hadet og kærligheden til forældrene og de følelser, der bliver presset ned i en allerede fyldt kuffert i de alkoholiske hjem.

Bryd dine mønstre

Og selvfølgelig er Camillas egen fortælling også med, ligesom hendes analyser af, hvorfor det er vigtigt at gøre op med de helt naturligt nedpakkede følelser af mistillid, skyld, skam, vrede og selvomsorg. I avisform gengivet helt generelt for nemhedens skyld, men i bogen spredt ud i respekt for, hvor forskelligt lige netop de følelser, som din alkoholiske forældre pakker ned i din rygsæk for dig, ser ud, når du en dag tvinges til at hive dem frem.

Selv siger Camilla, at det er en god idé at lave øvelserne igen og igen og måske bare læse en smule af bogen og så sætte den tilbage på reolen, for så at tage den ned igen en anden gang. Her fra skal lyde Lokal Nyts anbefalinger til i hvert fald at kaste dig over de første øvelser, hvis du kan genkende dig selv i de mønstre, der typisk følger med en alkoholisk opvækst. Ikke fordi Camilla skriver til dig som omsorgssvigtet eller decideret ekspert, men fordi den tillid, der knyttes mellem linjerne af svigt og ødelæggende mønstre, sandsynligvis er ekstremt vigtig for lige netop den læser, der fortjener at pakke hele kufferten ud og starte sit eget liv.