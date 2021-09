Til den genopstandne befæstningsdag bliver der aktiviteter ved både Artillerimagasinet og Ejbybunkeren i tidsrummet fra klokken 11-16. Foto: Arkiv

krudt og kugler På søndag blæses der igen til angreb på Vestvolden, når den traditionsrige Befæstningsdag er tilbage.

Af Christian Valsted

Efter halvandet år med nedlukning og et utal af aflysninger, er Danmark igen et land uden restriktioner. Det betyder, at det tunge skyts igen kan rulles ud til Befæstningsdagen på Vestvolden. Dagen er, men undtagelse af 2020, blevet afholdt på Vestvolden hvert eneste år siden årtusindskiftet.

”Efter aflysningen sidste år, er det dejligt, at vi kan holde Befæstningsdagen igen,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder i Ejbybunkeren.

Der bliver smæk for skillingerne på søndag. Til den genopstandne befæstningsdag bliver der aktiviteter ved både Artillerimagasinet og Ejbybunkeren i tidsrummet fra klokken 11 – 16.

”Ved Artillerimagasinet er der fokus på Voldens historie under 1. Verdenskrig. Her vil man på Befæstningsdagen kunne møde både de danske soldater, der skulle forsvare Volden, og de tyske soldater, som man frygtede ville angribe,” fortæller Martin Jespersen.

En tur i hestevognen

Ved Artillerimagasinet kan man også møde Rødovre Lokalhistoriske Forening og Danmarks Naturfredningsforening, der vil fortælle om foreningernes arbejde i Rødovre. Ved Ejbybunkeren er fokus på koldkrigshistorien.

”Her vil der blandt andet være demonstration af de sovjetiske specialstyrkers nærkampsteknikker og mulighed for at gå på opdagelse i Vestvoldens hemmeligheder med Skoletjenesten Københavns Befæstning,” siger Martin Jespersen.

Befæstningen strækker sig over en 1200 meter på Voldgaden, og der er mulighed for at opleve historien i en hestevogn.

”Vi opfordrer gæsterne til at tage cyklen med, men strækningen er ikke længere, end at voksne og større børn sagtens kan gå. Hvis man er mere mageligt anlagt, kan man tage turen langs volden i hestevogn,” siger Martin Jespersen.

For at binde det hele sammen har arrangørerne, ligesom i 2019, lavet en aftale med en professionel kusk. Hestevognen kører på strækningen mellem Artillerimagasinet og Ejbybunkeren mellem klokken 11 og klokken 16, hvor arrangementet slutter. En tur i vognen koster 30 kroner.