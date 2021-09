Den er god nok – broen åbner i morgen

Den nye cykelbro over Jyllingvej åbner i morgen. Vi gentager. Den nye cykelbro over Jyllingevej åbner i morgen. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

cykelbro Den nye cykelbro over Jyllingevej åbner i morgen. Vi gentager. Den nye cykelbro over Jyllingevej åbner i morgen.

Af Christian Valsted

Alt godt kommer til dem der venter. Og ventet det må man sige, at Rødovre har gjort, når det handler om den famøse stibro over Jyllingevej, der skal binde hele Vestvolden sammen.

Men nu er ventetiden forbi. I morgen kan du nemlig slå et smut forbi broen over Jyllingevej og krydse den til fods, på cykel eller på rulleskøjter for dens sags skyld. I går meddelte Rødovre Kommune, at borgmester Britt Jensen (S) i morgen, onsdag, vil krydse broen og at broen herefter vil være åben for trafik.

”Endelig er ventetiden forbi. Broen forbinder Rødovre bedre, den gør det lettere at vælge cyklen, og den understøtter hele vores strategi for at blive en cykelby i topklasse,” udtaler Britt Jensen om åbningen, hvor alle er velkomne til at lægge sig i borgmesterens baghjul, når hun triller over klokken 10.

Rødovre Kommune kalder selv borgmesterens cykeltur over broen for en ’tyvstart’, da der senere i oktober vil være en mere officiel åbning med snoreklip og der ellers hører sig til.