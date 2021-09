Dejligt med bedre normeringer i vores dagtilbud

"Tæt kontakt mellem børn og voksen har afgørende betydning for børns udvikling og trivsel," skriver udvalgsformand Flemming Lunder Østergaard Hansen i sit debatindlæg Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

læserbrev Fra 1. januar 2022 får vi i Rødovre indført de lovbestemte minimumsnormeringer. To år før tid. Formålet er at have flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver, så der bliver mere tid til børnene.

Af Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (A)

I vores dagpleje har vi allerede en forholdsvis god normering. Tæt kontakt mellem børn og voksen har afgørende betydning for børns udvikling og trivsel. Fra andre kommuner har vi hørt eksempler på børn, som praktisk talt ikke har haft nogen voksenkontakt i løbet af en hel dag. Sådanne forhold vil vi ikke have i Rødovre. De kommende flere medarbejdere vil også give bedre arbejdsforhold for pædagoger og pædagogmedhjælpere, hvilket er en meget vigtig sidegevinst. Vi skal i den kommende tid fortsætte arbejdet med at rekruttere dygtige medarbejdere til vores dagtilbud. Penge gør det ikke alene. Den tidligere indførsel af minimumsnormeringer ligger i klar forlængelse af de senere mange års satsning på dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Vi har siden 2012 tilført dagtilbudsområdet knap 11 mio. kr. ekstra, og dette beløb stiger næste år. Vi har blandt andet brugt de ekstra penge til kulturpædagoger, nedbringelse af alenetid for medarbejderne og til generelt mere kvalitet på dagtilbudsområdet.