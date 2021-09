Dammerens nye klæder

Åbningsfesten på Old Irish Damhuskroen blev et brag af en fest, hvor alle havde et fælles mål at vise, at man stadigvæk kan skabe en fest, selvom det er 1,5 år siden, at man blev luftet sidst. Foto: Presse-fotos.dk

Fest Så skete det endelig, at Damhuskroen fredag åbnede i nye klæder under The Old Irish Pubs velkendte koncept, hvor det i hverdagene skal være muligt at nyde en billig fadøl og se lidt god sport med vennerne. Fredag, lørdag og søndage forvandler stedet sig til en partypub for 25 til 45-årige.

Af Michael Hansen

Efter mange forgæves forsøg og utallige udskydelser blev det fredag endelig muligt for The Old Irish Pub at kunne tilføje Rødovre til deres produktportefølje, men det var ikke bare et hvilket som helst sted, som brødrene Peder og Kristian Blak, for godt to år siden, købte for et millionbeløb.

Det var nemlig Damhuskroen, eller dammeren som den bare kaldes, der har fået en ordentlig overhaling indvendig, og slet ikke ligner sig selv udover den ikoniske facade, som er fredet.

“Vi har selvfølgelig kæmpe respekt for stedet og dens historie. Vi ønsker ikke, at Damhuskroens historie skal dø, men at den skal spille sammen med det, vi kan og gør, som forhåbentlig vil betyde, at historierne skabes på ny. De voksne har manglet et sted at feste. Tidligere har Damhuskroen været et feststed for de voksne. Det er det samme, vi ønsker bare med vores nyfortolkning af stedet. En partypub for de 25-45-årige, forklarede direktør Peder Blak, inden folk væltede ind.

Lige indenfor er der lavet et stort velkomstrum med toiletter, garderobe, gennemgang og den ikonisk grønne irske mand har også fundet plads og byder gæsterne velkomne, som man kender det fra de andre The Old Irish Pubs, men det er inde bagved, at magien for alvor sker.

Her er der cocktailbarer, 90er-bar og de klassiske barer, som er indkapslet af båse til afslapning, inden scenen og dansegulvet binder det hele sammen til et ideelt sted for folk, som gerne vil høre musik eller sidde at rocke lidt i båsene. Mens dansemusene og de knapt så dansekyndige sammen kan lave en dansefest i nogenlunde takt til livemusikken.

Rygtet spredte sig

Den officielle åbning gik klokken 20, men allerede 19.20 slangede køen sig et pænt stykke ned ad Auroravej, og køen forblev lang natten igennem. For at være sikker på at komme ind var folk mødt tidligt op. Allerforrest i køen stod Louise Nørhave sammen med sin venindegruppe. Her havde de stået siden 18.30, og de var mere end klar til at skabe en fest.

“Ventetiden har været enorm lang. Vi har ventet i over et år på denne dag. Nu sker det snart. Vi elsker The Old Irishs koncept, og som Rødovreborgere kommer vi til at bruge stedet rigtig meget, da det er vigtigt at støtte lokale virksomheder. Men lige nu glæder vi os bare til at komme ind, og vi tæller ned”.

På hjørnet af Roskildevej og Auroravej stod, Tonny Kristiansen og vennerne og håbede, at de kunne komme ind og blive en del af festen. De havde taget turen fra Roskilde, men Tonny har tidligere boet i Rødovre, og aftenens tur havde to formål for ham.

“Det er jo en nostalgisk placering, og det har været længe ventet at få lov til at komme ud igen. Jeg kender til The Old Irish fra Roskilde, hvor den første pub åbnede. Jeg har hørt, at de skulle have lavet nogle vildt spændende ting indenfor, så det glæder jeg mig til at opleve. Og så håber jeg på at møde nogle gamle venner, som jeg ikke har set længe, og ellers bare have en fantastisk aften”.

Sikke en fest

Ind kom venindegruppen og Tonny Kristiansen sammen med mange andre, som virkelig skabte en værdig åbningsfest, hvor det var tydeligt at se, at folk unge som gamle havde en masse opsparet energi, som de skulle brænde af, når de nu endelig fik lov til at give den gas. Der blev i hvert fald både danset på bordene, tæt på dansegulvet og basarmene fik også luft under vingerne til 90er toner fra We are the 90s og Stephen Cooper.

Arrangørerne oplyste, at stedet har en makskapacitet på 900 personer, og med den store kø udenfor var der mange, som gerne ville se, hvad dammeren anno 2021 havde at byde på.