Damhusengen har fået sit eget parkrun

Et nyt løbekoncept er blevet skabt på Damhusegnen, hvor der hver lørdag klokken 9 bliver løbet i et såkaldt parkrun. Foto:Parkrun

Motion Et nyt parkrun på Damhusengen byder på gratis fem kilometer løb hver lørdag. Julie Nehammer fra Vanløse står bag, og hun håber at få skabt en god lørdagstradition for motionister, gående - og børnefamilier.

Af Michael Hansen

Hver lørdag klokken 9 løbes der parkrun i Japan, USA, Nambia – og nu også på Damhusengen. Lørdag den 11. september var der premiere på det nyeste medlem af parkrun-familien, og 42 løbere og en håndfuld frivillige stod klar ved ishuset ved Damhuskanten. I morgen lørdag den 18. september gør de det igen.

Det er 40-årige Julie Nehammer fra Vanløse, der står bag, og hun har løbet parkrun både på Amager Fælled og i Fælledparken, men hun ville gerne have noget lidt tættere på hjemmet i Vanløse – og hun mener også, at det kan få flere med, at der ikke er så langt fra den varme seng lørdag morgen til startstregen.

”Vi ligger lige midt i et smørhul, og jeg håber, at vi kan tiltrække folk fra både Vanløse, Rødovre, Hvidovre, Valby, Brønshøj og Frederiksberg,” lyder det fra Julie Nehammer, der glæder sig over at have en sikker rute på 2,5 kilometer, der skal gennemløbes to gange – helt uden at cykelstier skal krydses.

Tilmelding er der ikke noget af, man møder bare op.

Kollegial frokostsnak

Hendes eget kendskab til parkrun begyndte over en frokost på arbejdet, hvor en kollega fortalte om parkrun, og det var nok til at Julie med sine to børn og eksmand begyndte at løbe på Amager Fælled. Det var en skøn måde at gøre noget på sammen, og dét vil hun gerne give videre til andre- uanset niveau og tempo.

”Jeg synes, det er skønt, at man kan samles om det som familie. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis vi får mange børn med til vores parkrun, så de fra et tidligt tidspunkt lærer, at det er sjovt, fedt og nødvendigt at dyrke sport. Vi havde en 6-årig, der gennemførte vores første løb med det største smil. Det var så sejt,” siger Julie Nehammer, der selv smiler stort over den oplevelse.

Damhusegnen ideel placering

At Rødovre og København får endnu et parkrun udover de tre, der allerede er, er ikke et problem, fortæller løbslederen fra Damhusengen parkrun.

”Jeg fik ideen til et parkrun på Damhusengen for to år siden, men så kom corona, så det var den værst tænkelige timing. Men her på den anden side er det gået stærkt med at få løbet op at stå,” siger Julie Nehammer, der sammen med sin kæreste Søren Heron er gået fra ide til handling.

”Vi fik lynhurtigt en god kontakt for den ansvarlige for alle parkruns i Norden, Københavns Kommune gav os tilladelsen i en fart – og så har vi fået kæmpehjælp fra de løbsledere, der er ved de andre parkruns. Vi er ikke konkurrenter til dem, men en del af et community, som faktisk er meget større og vildere end jeg troede. Man kan sige, at vi er en fælles klub, der arbejder for at få folk til at løbe,” fortæller Julie Nehammer, der samtidig understreger, at man også er meget velkommen som gående til at deltage i det gratis motionsløb.

Til de konkurrencemindede lyder de hurtigste tider på 18.19 for mænd og 23.06 for kvinder.