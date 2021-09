Bredgade får besøg af Rødovrekunstner

Rødovrekunstner Jonna Pedersen udstiller Existence fra den 23. september til den 23. oktober i Danish Gallery i Bredgade, der af flere kunstnere opfattes som Danmarks kunstgade nummer et. Foto: Arkiv

kunst Jonna Pedersen vil fra den 23. september og en måned frem få æren af at udstille sin kunst på Danish Gallery i Bredgade, der af flere anerkendes som Danmarks kunstgade nummer et.

Af Christian Klarskov Bauch

Danish Gallery i Bredgade får lokalt besøg, når Jonna Pedersen får muligheden for at udstille på galleriet med sin udstilling Existence. Udstillingen vil være en blanding af malerier, tegninger, digitale collager og modificerede sko, der skal tage folk med på en rejse genne referencer til populærkulturens største navne.

Gallerist Annegrethe Davis fortæller om den erfarne kunstner fra Rødovre, at hun er i stand til at tage folk med igennem en rejse i deres egne erindringer, og Existence er et billede på de evner. Udstillingen vil umiddelbart fremstå levende og festlig, og ved nærmere inspektion give mulighed for at lægge mærke til alle referencerne.