Birgitte Glifberg, lytter du til erhvervslivet?

"Vi er heller ikke tilhængere af at kommunen opstiller såkaldte ”genbrugshuse”. Vi frygter det bliver en dyr og dårlig løsning. Vores kommune skal hellere bruge ressourcerne på at levere en god kernevelfærd til vores børn og ældre," skriver Anders Torm Nielsen blandt andet om den nye genbrugsportal på Genbrugsstationen på Valhøjs Allé, hvor borgere gratis kan hente en ny lænestol eller desserttallerkner Foto: Brian Poulsen

læserbrev I debatindlæg fra Rødovre Lokal Nyt den 22.9. spørger det socialdemokratiske KB-medlem Birgitte Glifberg ”Lytter vi til erhvervslivet? ”

Af Anders Torm Nielsen Kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti

Baggrunden for spørgsmålet er at den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen stemte nej til at godkende og sende den nye affaldsplan 2022-2033 i høring. Glifberg konkluderer raskt, at det må være fordi C er imod at spørge borgere og erhvervsliv.

Intet kunne være mere forkert. Når den konservative gruppe vælger at stemme nej, er der fordi planen er dårlig og dyr borgerne.

F.eks. kan C ikke støtte en plan om at vores kommune skal stå for udlån af cykeltrailere, flishuggere, æblemostere og biltrailere, som der lægges op til. Vi er heller ikke tilhængere af at kommunen opstiller såkaldte ”genbrugshuse”. Vi frygter det bliver en dyr og dårlig løsning. Vores kommune skal hellere bruge ressourcerne på at levere en god kernevelfærd til vores børn og ældre. Derfor stemte vi imod – ikke fordi vi ikke vil høre borgerne eller erhvervslivet.

Glifberg glæder sig i sit debatindlæg over, at det er Socialdemokratiet som står for en ny ambitiøs erhvervspolitik i Rødovre. Men er der nu så meget at glæde sig over? Så succesfuld har Socialdemokratiets hidtidige erhvervspolitik i Rødovre altså heller ikke været.

Ja, jeg ved godt at fakta kan ødelægge en god debat! Men bliver alligevel nødt til at henvise Glifberg til de undersøgelser af erhvervsvenlighed i kommunerne som Dansk Byggeri og Dansk Industri laver hvert år. I den seneste fra Dansk Byggeri placerer vores kommune sig som nr. 97 og i den seneste fra Dansk Industri som nr. 78. – ud af landets 98 kommuner hvor den dårligste placering er 98! Det må da give Glifberg stof til eftertanke.

Undersøgelserne ser på forhold som erhvervsskatter, kommunale afgifter og gebyrer, hensyntagen til erhverv i den kommunale planlægning, grøn udvikling, kommunal brug af private leverandører etc. Et eksempel på den manglende brug af private leverandører, kan vi se i forbindelse med kommunens hjemtagning af affaldshåndteringen. Resultatet i form af fejlskønnede priser på el-skraldebiler og nødvendigheden af en forlænget tilbagebetalingsperiode har vi allerede set.

Så fakta er altså, at vi i Rødovre efter mange års Socialdemokratisk styre, ikke har helt så meget at glæde os over hvad angår erhvervsvenlighed.