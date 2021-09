Avarta tilbage på sejrssporet

Avarta fik netmaskerne til at blafre i Espelunden lørdag eftermiddag. På billedet har Danny Stencel netop bragt 'De grønne' foran med 2-1. Foto: Brian Poulsen

fodbold Tømmermester Jim Jensens Park kunne lørdag lægge græs til, da Avarta stoppede holdets stime af nederlag og slog Frederikssund med 4-2.

Af Christian Klarskov Bauch

Lørdag eftermiddag lykkedes det for Avarta at få de livsvigtige tre point, da Frederikssund blev besejret med 4-2 i en underholdende kamp. Eneste hår i suppen var, at Avartas målmand endnu engang måtte ind efter bolde flere gange, men denne gang fik han dog hjælp af offensiven der kunne få netmaskerne til at blafre fire gange.

Avarta skal nu forsøge at lægge på den gode præstation i den kommende weekend, hvor turen går mod Greve til endnu en kamp i en utrolig tæt Danmarksserie, hvor Avarta inden sæsonstart havde en ambition og målsætning om at rykke op i 3. division.