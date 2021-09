Avarta måtte nøjes med kryds Avarta - Frederiksund, Danmarksserien:

Avarta kunne ikke følge op på sidste weekends sejr, da de lørdag blev til 1-1 i Greve. Billedet er fra sidste weekends kamp i Espelunden, hvor de grønne vandt 4-2 over Frederikssund. Foto: Brian Poulsen

fodbold For første gang i sæsonen måtte Avarta gå fra en kamp uden at vinde, da holdet lørdag eftermiddag spillede 1-1 i Greve. Holdet har derfor stadig kun to sejre i årets kampagne.

Af Christian Klarskov Bauch

Greve Idræts Center bød lørdag på Danmarksseriefodbold, da Avarta kom på besøg. Ingen af holdene kunne dog gå helt tilfredse fra grønsværen, da det endte med Avartas første remis, og holdet har dermed stadig svært ved at sætte sejrene sammen.

Første halvleg så længe ud til at blive en målløs affære, indtil Greves Jonas Stabell gav hjemmeholdet føringen i det 44. minut, da han kunne passere Avartas målmand. 1-0 var også stillingen ved pausen. Langt fra målsætning

I anden halvleg blev det resultat dog ændret, da Philip Nielsen bragte balance i regnskabet efter 48 minutter med sin udligning til 1-1. Der blev derefter kæmpet kraftigt videre, men ingen hold var i stand til at vippe kampen over på deres side, selvom Grevespillerne i deres forsøg fik samlet godt ind til kortklubben.

Avarta ligger nu nummer otte med kun to sejre i seks kampe og er langt fra målsætningen inden sæsonstart om oprykning. Holdet spiller igen på lørdag klokken 13, hvor Espelunden lægger bane til, når Herstedøster kommer på besøg til et sandt lokalopgør.