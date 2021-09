Auf wiedersehen – til foråret skal 400 elever til München

Efter flere års ventetid kan alle kommunens elever i 8. klasse se frem til en studietur til München med fokus på teknologi og innovation. Foto: Brian Poulsen

studietur Coronapandemien har af flere omgange udskudt studieturen for eleverne i kommunens 8. klasser, men nu ligger det fast, at eleverne skal afsted til foråret.

Af Christian Valsted

Find passet frem. Eller faktisk kan 400 folkeskoleelever godt vente lidt endnu med at finde det rødbedefarvede pas frem, men til gengæld kan de godt begynde at glæde sig til foråret, for nu ligger det fast, at elevernes studietur til München bliver en realitet.

Rødovre Kommune oplyser, at studieturen forventes at blive afholdt til næste forår i ugerne 11, 12 og 13 og at 400 elever vil blive sendt til Tyskland.

Da studieturen udskydes til foråret, betyder det, at der i 2022 vil blive afviklet to studieture til München. En for de nuværende 8. klasseelever og én for de nuværende elever i 7. klasse.

Skal besøge rumobservatorium

Studieturen har været flere år undervejs og derfor er formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), både glad og lettet over, at eleverne endelig kan komme af sted.

”Planlægningen af studieturen sker med fokus på et højt fagligt indhold, selv om det fortsat vil være svært for en del virksomheder i Tyskland at indgå i et tæt samarbejdes, da de fortsat prioriterer deres egne forretningsinteresser i første omgang. Udover det faglige udbytte skal studieturen naturligvis være en god, tryg og sikker oplevelse for alle,” Flemming Lunde Østergaard Hansen, der samtidig oplyser, at studieturen blandt andet vil indeholde besøg hos BMW, Det europæiske rumobservatorium og den tidligere koncentrationslejr Dachau.

”Eleverne vil fortsat blive indkvarteret på Jurgendherberge München Park og blive transporteret med fly, som oprindeligt planlagt,” siger udvalgsformanden.