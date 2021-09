Agenten mod ninjaen – Hvem vinder?

B25_16762_RC3 James Bond (Daniel Craig) in discussion with Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux) in NO TIME TO DIE, a DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Nicola Dove © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Nu skal man ikke vente så forfærdeligt meget længere, før den nye James Bond-film 'No time to die', rammer de danske biografer. Foto: Nicola Dove

Filmpremiere Sidste gang Ternet Ninja og James Bond udkæmpede en duel om de danske biografgæster, trak ninjaen sig ud med sejren med en solid sejr. Det skal 007 forsøge at ændre på, når film nummer 25 om den britiske agent rammer det danske biograflærred den 30. september. Men måske kan en dansk filmdronning overhale begge film indenom.

Af Michael Hansen

Efter en lang nedlukning kan biograferne atter byde folk velkomne indenfor til fulde sale og ingen coronarestriktioner. Mange film er bevidst blevet udskudt som følge af corona, og de gode film står nærmest i kø for at få plads på lærredet. Nogle andre, der står i kø er biografgæsterne, som heller ikke har glemt, at biograferne er stedet at være, hvis man vil være de første til at se de nye film.

”Vi har virkelig travlt og oplever stor efterspørgsel efter vores premierefilm, som folk virkelig har ventet på. Jeg har aldrig tvivlet på vores biografgæster, men det har godt nok været en vild åbning,” forklarer Emil Mark Nørholm, der er biografejer i Atlas Biograferne i Rødovre Centrum.

Bond mod Anden

To af de film, som Atlas biograferne har store forventninger til, er jubilæumsfilm nummer 25 om en vis britisk agent med de ikoniske 007-tal, som igen skal redde hele verdenen fra onde skurke som Blofeld og Lyutsifer Safin. Den anden film er en værdig Bond-modstander, som ovenikøbet også har dansk islæt bag sig. Det er efterfølgeren til Ternet Ninja, som Anders Matthesen står bag.

Og den står faktisk 1-0 til Anden mod Bond, da Ternet Ninja slog Spectre af banen, da begge film sidst var på plakaten.

”Ternet Ninja blev set af 17.311 personer, mens 12.661 så Spectre, så den danske ninja slog voldsomt hårdt fra sig, da filmene duellerede hos os lokalt i Atlas,” fortæller Emil Mark Nørhave.

Der er intet, som tyder på, at Ternet Ninja 2 holder sig tilbage for den 16. september havde 12.930 personer allerede set filmen i biografmørket i Rødovre Centrum. I kulissen lurer en dansk filmdronning i Trine Dyrholm i rollen som Margrete den første, som måske endda pludselig kan slå både ninjaen og agenten af banen.

Længe ventet Bond-film

Filmen om James Bond, som i øvrigt bliver Daniel Craigs sidste, har været halvandet år undervejs, og derfor forventer Emil Mark Nørholm sig også meget af forslaget, som startede den 20. september.

”Normalt kan folk bede om at få en mail, så de løbende for information om, hvornår forsalget til en given film starter. Det plejer folk stort set aldrig at få, men denne gang har 415 bedt om denne mulighed. Det har vi ikke oplevet før,” uddyber Emil Mark Nørhave.

Kun tiden vil vise, om det bliver agenten eller ninjaen, som ender som sejrsherren i kampen om at få lokket flest biografgæster ind i mørket.

Udover den ”officielle” premiere den 30.september afholder biografen en række lukkede firmaarrangementer den 29.september. Der er stadig mulighed for mindre virksomheder at købe billetter til den eksklusive forpremiere. Kontakt eventafdelingen på events@atlasbio.dk