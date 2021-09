Afstemning rykker på magtbalancen

Til november skal Rødovre til stemmeurnerne, og frem mod kommunalvalget vil vi, efter bedste evne, gøre dig klogere på de opstillede kandidater og deres mærkesager. Foto: Arkiv

kommunalvalg Socialdemokratiet har i dag det absolutte flertal i Kommunalbestyrelsen, men hvis brugernes mening på avisens hjemmeside står til troende, mister partiet det absolutte flertal og Kristendemokraterne og Nye Borgerlige brager ind i byrådet.

Af Christian Valsted

Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen? Det spørgsmål har 331 af avisens brugere på rnn.dk svaret på, og det nuværende afstemningsresultat viser, at Socialdemokratiet mister deres absolutte flertal i Kommunalbestyrelsen.

Om det udelukkende er lokale partisoldater eller personer der ikke som i Rødovre Kommune, der har deltaget i afstemningen, skal være usagt og derfor kan afstemningens validitet også diskuteres. Men hvis afstemningen, der trods alt har mere end 300 svar, viser et nogenlunde retvisende billede af efterårets kommunalvalg, vil det også betyde, at Rødovre vil få to nyt partier repræsenteret i byrådet. Kristendemokraterne og Nye Borgerlige står til at få et godt kommunalvalg ifølge avisens brugere.