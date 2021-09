Det skal Jesper Andreasen lave i fremtiden

”Vi har længe undersøgt, hvad borgerne efterspørger og vi kan se, til en vis grad, at mange borgere tager til København for at få den madoplevelse, som vi nu vil forsøge at skabe lokalt,” fortæller Jesper Andreasen

"Jeg skal ud i naturen, ud i den friske luft og ikke sidde og tænke på centerdrift og økonomi," fortæller Jesper Andreasen til Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen

rødovre centrum En af Rødovres mest fremtrædende og driftige erhvervsledere træder tilbage. Efter mere end 30 år på posten som administrerende direktør i Rødovre Centrum, giver Jesper Andreasen stafetten videre.

Af Christian Valsted

I 1991 fik en ung 29-årig mand overdraget nøglerne til Rødovre Centrum af sin mor, Tove Nyhuus. Nu, mere end 30 år efter, giver Jesper Andreasen selv nøglerne videre.

Det er første gang siden 1976, at shoppingcentret får en direktør på posten, som ikke er medejer og en del af familien Knudsen og Andreasen, efterkommere af gartner Aage Knudsen, som i 1966 grundlagde indkøbscentret.

Ny mand i direktørstolen bliver 39-årige Jacob Birkbøll, der tiltrådte som økonomidirektør den 1. december 2019, og er siden tiltrådt direktionen den 1. september 2020.

Hjertet banker for Rødovre

Jesper Andreasen har altid været en karismatisk skikkelse i Rødovre Centrum, og han har aldrig været bange for at gå forrest og tænke nyt. I 2002 tog han, på daværende tidspunkt, en kontroversiel beslutning, da han besluttede, at Rødovre Centrum skulle være det første center, der forbød indendørs tobaksrygning.

”Jeg er glad for, vi gik forrest,” har Jesper Andreasen tidligere udtalt til Lokal Nyt.

Og da røgen lettede i centeret, fulgte mange andre centre trop.

Sundhedstiltaget er blot en af mange, som Jesper Andreasen har stået bag. I de sidste 30 år er centeret vokset anseeligt med flere udvidelser og tilbygninger. I årenes løb har Rødovre Centrum, med Jesper Andreasen i spidsen, støttet det lokale foreningsliv med sponsorater og Rødovre Kommune med nye træer.

Det var således Rødovre Centrum, der i 2015 generøst forærede kommunen 150 nye lindetræer på Rådhuspladsen.

”Der er sket meget i min tid, men der er også grænser for meget man kan finde på. Der skal noget nyt blod til en gang i mellem,” siger Jesper Andreasen til Lokal Nyt.

Fortsætter som bestyrelsesformand

Jesper Andreasen overdrager ansvaret til Jacob Birkbøll den 1. november, og i forbindelse med direktørskiftet fortsætter Jesper Andreasen på posten som bestyrelsesformand, hvor den nuværende formand og storebror til Jesper Andreasen, Torben Andreasen, tiltræder som næstformand.

”Vi kommer en lille smule på afstand, men vi sidder stadig med øjnene rettet på det der foregår i centeret,” fortæller Jesper Andreasen, inden han oplyser, at den overordnede strategi og de langsigtede investeringer fortsætter uændrede, hvor den kommende, planlagte udvidelse med bredere udvalg af spisesteder står først i rækken.

Helt i skoven

Og hvad skal den fremtrædende, nu snart afgående centerdirektør får tiden til at gå med? Ja, det ved Jesper Andreasen faktisk godt, og man må sige, at der er lagt op til et karriereskifte, som de færreste havde set komme.

“Jeg har siddet som direktør for centeret i mere end 30 år, og jeg har mange gange tænkt på, hvad jeg ellers skulle med mit liv,” siger Jesper Andreasen, der pønser på at udskifte jakkesæt og kuglepen med motorsav og skovmandsskjorter.

”Jeg har altid interesseret mig for skovdrift og vil derfor søge et arbejde som skovmedarbejder. Jeg skal ud i naturen, ud i den friske luft og ikke sidde og tænke på centerdrift og økonomi. Nu skal der være plads til noget andet, og jeg er jo ud af en gartnerfamilie, så jeg er vant til jord under neglene,” siger Jesper Andreasen.