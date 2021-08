Ulovlige parkeringer skaber gener på Korsdalsvej

Der holder ofte mange ulovligt parkerede biler på Korsdalsvej. Udvalgsformand Jan Kongebro vil gå videre med idéen om mulig beplantning i rabatten som en løsning på problemet. Foto: Privat

trafik Beboerne på Korsdalsvej har det seneste stykke tid haft problemer med folk, der har parkeret ulovligt i rabatten, hvilket har skabt både gener og trafikale udfordringer på vejen.

Af Christian Klarskov Bauch

Korsdalsvej er normalt en fredelig villavej i Rødovre, men den er blevet noget mindre fredelig det seneste stykke tid, hvor billister, der ikke bor på vejen, er begyndt at parkere deres biler ulovligt i rabatten. Rødovre Kommune har sat skilte op, men dette har ikke afhjulpet problemet

”Om formiddagen er det ikke så slemt, men om morgenen og om aftenen, er det meget voldsomt, fordi folk parkerer foran vores udkørsel,” fortæller Jimmi Persson, der bor på Korsdalsvej.

Han forklarer, at en ting er den visuelle irritation, der er ved at se biler parkeret langs vejkanten, som i øvrigt ødelægger rabatten, men det er et langt større problem, at de ulovligt parkerede biler blokerer for udsynet, når beboerne selv skal ud på vejen.

Jan Kongebro (S), der er formand i Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune, kan godt se problemet, men han har indtil videre været magtesløs overfor disse billister, da det er politiets opgave at uddele bøder. Han fortæller, at kommunen kan sætte deres egen parkeringskontrol ind, men det ønsker han ikke at gøre.

”Vi har overvejet det tidligere, men vi er gået fra det igen, fordi vi ikke har lyst til at straffe vores egne borgere,” forklarer Jan Kongebro, der udmærket forstår beboernes frustration, da de hurtigt kan blive en kastebold imellem kommunen og politiet, hvor begge har for vane at sende folk videre til den modsatte part.

Mulig løsning på vej

Når skilte ikke virker efter hensigten, så må der tages andre metoder i brug, og en af disse er at sætte nogle buske eller træer op i rabatten, så folk ikke kan parkere der. På nuværende tidspunkt er der kun græs, så Jan Kongebro er meget positiv omkring idéen.

”Jeg synes faktisk, det er en ganske god idé. Hvis man ikke kan regulere på andre måder, så må vi jo sætte noget beplantning op, som kan forhindre folk i at parkere,” fortæller en positiv Jan Kongebro, der vil gå videre med idéen.

Jimmi Persson er meget begejstret over, at der måske kommer en løsning først og fremmest for trafiksikkerheden, men også fordi, det altid er dejligt med noget mere natur i byen.

Efter Rødovre Lokal Nyt er gået ind i sagen, er vi blevet informeret om, at Københavns Vestegns Politi har været ude og give bøder til de ulovligt parkerede biler. Det er dog uvist, om dette er en enkeltstående hændelse, eller om det vil vare ved.