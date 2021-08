Udvider åbningstiden ved pantstation

Selv om 2020 var et rekordår for Dansk Retursystem, når det kommer til pant, så er rekorden allerede slået efter årets første seks måneder. Der er nemlig kommet 922 millioner flasker og dåser retur gennem flaskeautomater og pantstationer i perioden, og det er 140 millioner mere end samme periode sidste år. Foto: Brian Poulsen

pant Dansk Retursystem har taget konsekvensen af lange bilkøer ved pantstationen i Rødovre Centrum. Åbningstiderne er blevet udvidet med to timer.

Af Christian Valsted

Der er ingen tvivl om, at Dansk Retursystems nye pantstation ved Rødovre Centrum er smart. Uden at få klistrede fingre og ølsjatter på tøjet, kan alle tømme en pose med pant ned i en stor tragt og se pengene tikke direkte ind på kontoen.

Den smarte måde at pante på har imidlertid også betydet, at pantstationen er uhyre populær og det har medført lange bilkøer for at komme til. Tilbage i juli måned beskrev vi således her i avisen, hvordan flere borgere måtte vente mere end en time for at komme til.

Det er ikke holdbart og derfor har Dansk Retursystem, i samråd med Rødovre Centrum, valgt at udvide åbningstiden, så den nu er åben alle dage fra klokken 8-18.

”Vi er fortsat tilfredse med samarbejdet, og har set en stor interesse for pantstationen. Det glæder os naturligvis. Vi har også bemærket, at der til tider, og for ofte, har været lang kø ved pantstationen – alt for lang kø. Det har vi haft en god konstruktiv dialog med folkene fra Dansk Retursystem om. Det har gjort, at de har besluttet at udvide åbningstiden,” fortæller Jacob Martens Birkbøll, der er økonomidirektør i Rødovre Centrum.

Han oplyser samtidig, at kødannelserne ved pantstationen ikke har skabt trafikale udfordringer for centeret, men at køerne har været længere end hvad centeret synes var rimeligt i forhold til kundernes og borgerens oplevelse.

Ny pantrekord

Og der en god grund til at pantstationen sjældent keder sig ved Vandtårnet. Dansk Retursystem oplyser, at der i første halvår af 2021 er der kommet over 900 millioner flasker og dåser retur gennem pantsystemet. Det er en stigning på 18 procent i forhold til samme periode sidste år – som vel at mærke var et rekordår.

”Vi kan se, at der har været virkelig tryk på både flaskeautomater og pantstationer i det første halvår. Danskerne er gode til at aflevere deres flasker og dåser, så de kan blive genanvendt til nye, og det er med til at give den nye rekord,” siger markedsdirektør Marlene Holmgaard Fris fra Dansk Retursystem.

Stigningen skyldes blandt andet, at danskernes forbrug har ændret sig under corona, hvor øl, vand og juice i større stil bliver drukket hjemme end på restauranter og cafeer, der har været lukket. Desuden har mange holdt deres ferier og fester hjemme, hvilket også har genereret flere flasker og dåser med pant.