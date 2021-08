Tyrene besejrede landshold

Rødovre Mighty Bulls havde besøg af det koreanske landshold til en træningskamp tirsdag aften. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt med 4-1 over Sydkorea, der skal møde Danmark i OL-kvalifikationsturneringen i Oslo i næste weekend. Nicklas Carlsen og Brady Vail scorede begge to gange.

Af Peter Fugl Jensen

Der var en flot assist til den nyankomne aalborgenser Jonatan Brinkmann og to målgivne ’afleveringer’ af backen Lasse Carlsen, som mere var afslutninger, der endte i scoringer begge gange af Brady Vail, da Rødovre vandt med 4-1 over Sydkorea tirsdag aften.

”Vi skal vinde mere end sidste sæson, så selvfølgelig betyder det noget at vinde,” sagde Nicklas Carlsen blandt andet bagefter til Mighty Bulls tv.

Brady Vail er også nyankommet og det er ikke kun til Rødovre, men til Europa. Men han har hurtigt fundet sig til rette, da han scorede to mål i sin første kamp på sin nye hjemmebane.

”Det er fedt at spille igen efter en lang pause. Jeg er blevet taget godt imod og jeg synes, vi er en god trup med et godt trænerteam,” siger Vail til Mighty Bulls tv. Han fortsætter:

”Det var min første kamp mod et landshold, og jeg synes, at Sydkorea spillede hårdt og hurtigt, men vi ville vinde foran vores fans og det er altid godt at vinde, for selvtilliden, stemningen i omklædningsrummet og forhåbentlig kan vi fortsætte med sejrene.”

Rødovres næste kamp er hjemme i Rødovre Centrum Arena, hvor mestrene fra Rungsted kommer på besøg.